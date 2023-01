Feueralarm in Heiligenhaus Straße wegen piepsendem Rauchmelder gesperrt

Feuerwehreinsat am Abend. (Symbolfoto)

Overath – Eine der Hauptverkehrsstraßen in Overath, die Bensberger Straße im Stadtteil Heiligenhaus, ist am Samstagabend teilweise komplett gesperrt gewesen. Grund war ein Feuerwehreinsatz in einem Gebäude neben der Straße, der allerdings ganz anders verlief als zunächst erwartet.

Gegen 18.30 Uhr hatten Anwohner aus der Wohnung eines Nachbarn den Alarm eines Rauchmelder gehört und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei sperrte die Straße, Feuerwehrleute der Löschgruppen Heiligenhaus und Steinenbrück sowie der aus Overath alarmierten Drehleiter gingen auf die Suche nach der Ursache für den Alarm.

Sorge, dass noch Menschen in der Wohnung waren

„Wir wussten ja nicht, ob noch jemand in der Wohnung war“, sagt Feuerwehrsprecher Marco Bücheler. „Glücklicherweise ist der Bewohner dann nach Hause gekommen und hat uns mit dem Schlüssel geöffnet.“ So war eine gewaltsame Öffnung der Tür nicht mehr notwendig. Noch größer war die Erleichterung, als sich der piepsende Rauchmelder als Fehlalarm herausstellte. „Das kann schon mal vorkommen“, sagt Feuerwehrsprecher Bücheler. „Aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig Bescheid sagen“, lobt er. „Die Nachbarn haben schnell und völlig richtig gehandelt.“

Gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet und die Bensberger Straße wieder frei. (wg)