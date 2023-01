Rösrath – Weil er ersten Ermittlungen der Polizei zufolge Gas und Bremse verwechselt hat, ist ein 90-jähriger Rösrather mit seinem Golf ins Bürgerbüro der Stadtverwaltung gefahren.

Dabei hatte der Fahrer gleich mehrfach Glück: Erstens steht das Bürgerbüro zurzeit leer, so dass darin niemand verletzt werden konnte; zweitens riss er seine gerade ausgestiegene Ehefrau zwar mit, verletzte sie aber laut Polizei nur leicht; und drittens wurde er selbst bei dem Unfall laut Polizeibericht lediglich leicht verletzt.

Polizei stellt Führerschein des Fahrers sicher

Wie es zu dem Unfall gekommen ist? Laut Bericht der Polizeileitstelle hatte der 90-Jährige seinen Golf gegen 15.20 Uhr eigentlich nur in einer Parklücke vor dem Gebäude an der Bahnhofstraße parken wollen. Da das Fahrzeug aber noch nicht wunschgemäß gestanden habe, sei die 88-jährige Ehefrau ausgestiegen, um ihren Mann – halb in der geöffneten Tür stehend – einzuweisen, so ein Polizeisprecher.

Das Landenlokal des Bürgerbüros, in das der Golf fuhr, steht zurzeit leer. Copyright: Anton Luhr

Beim dann folgenden Fahrmanöver habe der 90-Jährige dann wohl Gas und Bremse verwechselt und mit seinem Wagen die Schaufensterscheibe durchbrochen. Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 35 000 Euro. „Aufgrund der Gesamtumstände“ seien der Führerschein des 90-Jährigen sichergestellt und das Auto abgeschleppt worden.