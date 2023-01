Verkehrsunfall in Leichlingen Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Die Polizei sichert die Unfallstelle an einem der beiden beschädigten Autos.

Leichlingen – Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der L294 in Leichlingen schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war eine 49-jährige Burscheiderin mit ihrem Fiat aus Richtung Witzhelden kommend unterwegs und wollte in Höhe der Einmündung Freienhalle nach links in Richtung Burscheid-Grünscheid abbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine entgegen kommende 33-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Kia bergauf in Richtung Metzholz fuhr.

Zwei schwerverletzte Frauen und hoher Sachschaden

Demnach wurden bei dem Zusammenstoß beide Fahrerinnen verletzt und beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf circa 23.000 Euro geschätzt.

Die Frauen wurden umgehend in Krankenhäuser eingeliefert, die Unfallstelle blieb einige Zeit gesperrt. (red)