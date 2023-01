Bergheim – Die Polizei sucht nach zwei bislang unbekannten Tätern, die am Dienstag eine Seniorin überfallen haben sollen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sollen die Täter gegen 14.15 Uhr an der Wohnung der 70-Jährigen geklingelt haben, die in einem Mehrfamilienhaus an der Otto-Hahn-Straße wohnt. Sie öffnete die Tür einen Spalt, woraufhin einer der Täter sie weiter aufdrückte und dem Opfer einen Reizstoff ins Gesicht sprühte. Gleichzeitig soll er versucht haben, ihr ihre Kette vom Hals zu reißen.



Nach Hilfe geschrien



Die Frau lief daraufhin ins Wohnzimmer und rief durch die geöffnete Terrassentür um Hilfe. Die Täter flüchteten. Die Zeugin beschrieb den Täter, der die Tür aufstieß, als 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er soll eine graue Hose, einen grauen Kapuzenpullover und einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Sein Komplize sei mit 1,75 bis 1,80 Meter etwas groß. Zeugen werden gebeten, sich unter 02233/520 oder per E-Mail an die Polizei zu wenden. (sue)