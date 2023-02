Nach Raub an 82-Jährigem Tatverdächtiger wurde identifiziert

Bergheim – Nach Ermittlungen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen identifizieren, der einen 82-jährigen Mann am Geldautomat ausgeraubt haben soll. Der 22-jährige Mann war bereits wegen Eigentumsdelikten Polizeibekannt. Beamte konnten den jungen Mann auf den Bildern einer Überwachungskamera erkennen.

Das 82-jährige Opfer hatte am Sonntagnachmittag, 27. Juni, gegen 13 Uhr Geld von einem Bankautomaten in der Volksbankfiliale an der Hauptstraße abgehoben. Der Tatverdächtige habe sich bereits in der Filiale aufgehalten, als der Senior die Räume betrat. Als sich das Ausgabefachs des Automaten öffnete, soll der Tatverdächtige sich dem Mann genähert und nach den Geldscheinen gegriffen haben. Der Senior versuchte, nach dem Geld zu greifen, doch der Täter riss sich los und flüchtete über die Hauptstraße in Richtung Aachener Tor. (at)