Brühl – Die Stadtwerke erhalten eine neue Tochtergesellschaft. In der Stadtwerke Brühl Verkehrs GmbH werden künftig die Leistungen der Verkehrssparte gebündelt und der von der Stadtverwaltung beauftragte Betrieb der Stadtbuslinien organisiert. Damit kommt Brühl einer europarechtlichen Vorgabe nach. Denn das bisherige Verfahren, bei dem die Stadtwerke den Stadtbusverkehr im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erbringen, ist nicht mehr zulässig. Die Abwicklung des ÖPNV gehört nämlich, anders als die Versorgung der Kommune mit Energie und Wasser, nicht zu den Kernaufgaben des städtischen Unternehmens.

Bei dem neuen Verfahren bestellt die Stadtverwaltung die ÖPNV-Leistungen direkt bei der neuen Tochtergesellschaft und bezahlt diese auch dort. Auf diese Weise kann man weiterhin auf die aufwendige europaweite Ausschreibungen des Stadtbusbetriebs verzichten. Zudem erhält sich die Stadt ihren unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung des ÖPNV. Die Stadtwerke können derweil weiterhin das defizitäre Bussystem mit Gewinnen aus anderen Geschäftsbereichen finanzieren.

Start im Oktober

Im Vorfeld der Entscheidung, die der Stadtrat einstimmig absegnete, habe ein intensiver Austausch mit dem VRS und der Bezirksregierung stattgefunden, teilt die Verwaltung mit. Anfang Oktober soll die Gesellschaft ihre Arbeit aufnehmen.

Vor den Monaten der Pandemie nutzten jährlich rund 800.000 Fahrgäste die Stadtbusse. 2020 gab es einen Rückgang auf rund 600.000 Fahrgäste, da Geschäfte, Schulen und Betriebe geschlossen waren und viele Arbeitnehmer ihren Job vom Homeoffice aus erledigten. Trotz des Wachstums in den Jahren zuvor war der Betrieb der Stadtbusse stets defizitär. So fehlten in den vergangenen Jahren zu einem kostendeckenden Betrieb meist rund 400.000 Euro.