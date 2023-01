Gewaltige Flammen sind beim beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort aus den Fenstern der Erdgeschosswohnung geschlagen.

Brühl-Vochem – Der Notruf ging um 5:04 Uhr bei der Kreisleitstelle ein. In einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Körner-Straße war aus bisher noch nicht geklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. „Wir konnten die meterhohe schwarze Rauchwolke schon bei der Anfahrt über die Römerstraße sehen“, berichtete Einsatzleiter Peter Berg.

Noch auf der Anfahrt wurden weitere Kräfte alarmiert. Gewaltige Flammen seien dann beim Eintreffen am Einsatzort aus den Fenstern der Erdgeschosswohnung geschlagen. Das Feuer und die Hitze hatten auch die darüberliegenden Fenster und Balkone bereits zerstört. Aufgrund der frühen Morgenstunden sind die Einsatzkräfte davon ausgegangen, dass noch viele Menschen im Haus am Schlafen waren.

Laut Feuerwehr sei niemand verletzt worden

Wohnung für Wohnung, Zimmer für Zimmer wurden von den Feuerwehrleuten in schwerem Atemschutz kontrolliert und durchsucht. Bald stand fest, dass niemand verletzt wurde. Alle Hausbewohner hatten sich bereits gegenseitig geweckt. Zwei ältere Damen habe der Rettungsdienst aus dem Haus geführt, alle anderen Bewohner warteten bereits auf der Straße auf die Retter.

Die Polizei richtete sofort einen Sammelplatz auf dem gegenüberliegenden Spielplatz ein. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Die Beamten kümmerten sich auch um die Hausbewohner, die teils sehr aufgeregt, andere ganz still und erschrocken den Löscharbeiten der Feuerwehr zusahen.

In dem Wohnhaus sind laut Feuerwehr aktuell 51 Personen gemeldet.

Die Löschangriffe erfolgten von innen und außen. Im Einsatz waren Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache und des Löschzugs Brühl.

Haus wohl nur noch in Teilen bewohnbar

Die Freiwillige Feuerwehr Wesseling unterstützte die Brühler Kollegen, insgesamt mehr als 50 Einsatzkräfte. Denn nur in schwerem Atemschutz konnten die Einsatzkräfte zum Brandort vorrücken. Im Obergeschoss konnten die Feuerwehrleute auch noch einen Wellensittich aus dem Haus retten und wenig später den Besitzern übergeben.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand in Brühl löschen. Copyright: Feuerwehr Brühl

Das Haus ist laut Feuerwehr nur noch in Teilen bewohnbar. Die Brandwohnung wurde völlig zerstört. Unbewohnbar sind zurzeit auch die darüberliegenden Wohnungen. Noch am Morgen waren deswegen Mitarbeiter des Sozialamts und der Wohnungsbaugesellschaft am Einsatzort, um sich um Ersatzwohnungen für die jetzt obdachlosen Mieter zu kümmern.

Die Polizei hat direkt die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Ermittelt werde in alle Richtungen. Ein Ergebnis liegt aber noch nicht vor.