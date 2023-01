Brühl – Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Brühl einen 30-Jährigen zu Hause festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntagabend eine Tankstelle an der Pingsdorfer Straße in Brühl überfallen zu haben. Er soll den Kassierer bedroht und Bargeld aus der Kasse genommen haben. Aufnahmen einer Überwachungskamera und Zeugenhinweise führten die Polizei nach eigenen Angaben auf die Spur des polizeibekannten Verdächtigen.

Täter drohte damit, eine Schusswaffe zu benutzen

Es war kurz vor 21 Uhr, als ein Unbekannter die Tankstelle betreten und den Tankstellenmitarbeiter überraschend mit einem Handschlag begrüßt haben soll. Nach Polizeiangaben sei der Täter daraufhin am Tresen vorbei in den Kassenbereich gegangen.

Er habe seine Hand hinter dem Rücken gehalten und gedroht, den 26-Jährigen mit einer Schusswaffe zu verletzen, wenn er die Kasse nicht öffne. Der Täter soll die Kassenschublade geleert haben und dann in Richtung Eichendorffstraße geflohen sein. Wie sich herausstellte, hatte der Täter laut Video jedoch keine Waffe dabei.



Bei dem Verdächtigen zu Hause fand die Polizei auch die Tatkleidung. Die Beute wurde noch nicht gefunden. In der Vergangenheit war er wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. (jtü/sue)