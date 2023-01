Brühl/Wesseling – Die Polizei sucht Unbekannte, die am vergangenen Wochenende Arbeitsmaschinen aus einem Rohbau an der Bonnstraße in Brühl gestohlen haben soll. Wie die Polizei berichtet, bemerkten Angestellte der Firma, der die Maschinen gehören, am Montagmorgen gegen 6 Uhr, dass die Geräte nicht mehr im Lager waren, und alarmeierten die Polizei.

Die mutmaßlichen Täter sollen nach ersten Erkenntnissen auf das umzäunte Grundstück gelangt sein und sich Zugang zum Materiallager im Rohbau verschafft haben. Mit ihrer Beute seien sie dann unerkannt geflohen.

Wesseling: Schweißmaschinen gestohlen

In Wesseling-Berzdorf haben Unbekannte nach Angaben der Polizei aus Geschäftsräumen einer Firma an der Industriestraße mehrere Schweißmaschinen gestohlen haben und mit ihnen geflohen sein. Es ist nicht das erste Mal, dass Unbekannte im Rhein-Erft-Kreis Baumaschinen stehlen. Zuletzt wurden fünf Spachtelmaschinen aus einem Rohbau in Kerpen-Türnich gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise an 02233/50 oder per E-Mail. (nip)