Elsdorf – Das Freibad startet mit Corona-Verspätung in die Saison. Ab kommenden Samstag, 12. Juni, können Besucher in täglich zwei Schichten den Sprung ins kühlende Wasser oder das Sonnenbad auf der Liegewiese genießen.

Um möglichst vielen Menschen einen Besuch des Freibads zu ermöglichen, wird es zwei Zeitfenster geben. Montags bis freitags können Besucher von 7 bis 12.30 Uhr oder 13.30 bis 19 Uhr buchen. Samstags und sonntags stehen Schwimmzeiten von 9 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr zur Verfügung. Eintrittskarten können voraussichtlich bis zu sieben Tage im Voraus gebucht werden.

Ticket kommt per Mail

Nach der Buchung gibt es das Ticket per E-Mail, das auf dem Smartphone oder ausgedruckt an der Kasse vorgezeigt werden muss. In „begründeten und nur absolut notwendigen Ausnahmefällen“, so heißt es aus dem Rathaus weiter, könne ausnahmsweise an der Kasse bar bezahlt werden. Dies verursache jedoch einen zeitlichen Mehraufwand, da dann auch dort die Kontaktdaten erfasst werden müssten.

Weil der Rhein-Erft-Kreis in die Inzidenzstufe 1 (dauerhafte Sieben-Tage-Inzidenz unter 35) gefallen ist, entfällt die Nachweispflicht hinsichtlich negativem Test, vollständiger Impfung oder Genesung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Stadt erhält 1,25 Millionen Euro Anzeige Elsdorf bekommt einen eigenen Bewegungspark von Dietmar Fratz

Radtour durch NRW Anzeige Nabu überzeugt sich von Elsdorfer Artenschutzprojekten von Dietmar Fratz

Die Verwaltung weist darauf hin, dass es aufgrund der notwendigen Kontrollen beim Eintritt in das Bad vor allem zu Beginn der Zeitfenster bei großem Andrang zu Wartezeiten am Eingang des Freibads kommen könne.

Aktuelle Informationen zur Nachweispflicht und auch zu den Eintrittspreise sind ab heute, Donnerstag, 10. Juni, auf der Website des Schwimmbads nachzulesen.