Hürth-Kalscheuren – Gleich zweimal suchten Einbrecher am vergangenen Wochenende eine Autowerkstatt an der Wegelinstraße in Kalscheuren heim – und scheiterten beide Male.



Der 40-jährige Inhaber erhielt in der Nacht zu Samstag (19. März) um 2.17 Uhr sowie am Sonntagabend (20. März) um 19.45 Uhr Alarmmeldungen aus seiner Werkstatt auf sein Mobiltelefon und verständigte jeweils die Polizei. Am Samstag umstellten Polizisten das Gelände und durchsuchten das Gebäude mit einem Diensthund. Die Beamten stellten fest, dass die Täter zwei Autos zur Seite geschoben hatten, um Platz an einem Tor zu schaffen. Dort stapelten sie Radsätze im Wert einer mittleren fünfstelligen Eurosumme offenbar zum Abtransport auf.



Nach dem zweiten Alarm am Sonntagabend sahen die Beamten zwei flüchtende Täter, von denen einer in Richtung Bonnstraße, der andere über die Stadtbahngleise davonlief. Die Täter sollen 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Einer der beiden Männer war von kräftiger Statur und trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine Mütze, eine dunkle Jogginghose und helle Schuhe. Der zweite Täter war von schlanker Statur, trug einen weißen Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose und weiße Schuhe. Beide Täter trugen einen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 unter 02233/520 oder per E-Mail entgehen. (aen)