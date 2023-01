Kerpen-Türnich – Am Wochenende ist ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Autounfall schwer verletzt worden. In der Nacht zu Sonntag fuhr der 20-Jährige auf der Rolshausenstraße in Richtung Heerstraße und verlor aus bisher ungeklärter Ursache gegen 1.40 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen.

Wie die Polizei mitteilt, kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der Fahrer am Arm. Ein anderes Auto, das in der Nähe parkte, wurde durch herumfliegende Trümmerteile des Unfallwagens beschädigt.

Fahrer hatte 1,08 Promille

Als die Polizeibeamten den Unfall aufnahmen, bemerkten sie, dass der 20-Jährige nach Alkohol roch. Sie führten einen Atemtest durch. Ergebnis: 1,08 Promille.

Rettungskräfte brachten den Fahrer ins Krankenhaus. Den Wagen ließ die Polizei sicherstellen. Der Fahrer hatte angegeben, dass die Bremsen versagt hätten. (at)