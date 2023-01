Kerpen – Die Polizei hat am Donnerstagabend zwei Jugendliche gestellt, die in Kerpen an der Rote-Kreuz-Straße ohne Helm auf einem mutmaßlich gestohlenem Roller unterwegs waren.

Die beiden, 14 und 16 Jahre alt, fielen den Polizeikräften gegen 20.30 Uhr auf, als sie in Richtung Merodestraße fuhren. Fahrer und Beifahrer sahen die Polizisten und versteckten sich in der Einfahrt eines Privatgrundstücks.

Kerpen: Roller hatte kein Kennzeichen

Die Beamten stellten sie und ermittelten, dass das Kleinkraftrad nicht auf die beiden, sondern auf eine andere Person zugelassen ist. Außerdem hatte das Gefährt kein gültiges Kennzeichen. Die Jugendlichen gaben an, den grauen Roller von einem 17- oder 18-jährigen Mann am Bahnhof in Horrem gekauft zu haben. Er soll einen langen dunklen Zopf gehabt haben.

Die Polizei stellten den Roller sicher und übergab die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten. Außerdem erstellten sie eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahl und des Fahrens ohne Pflichtversicherung. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu den Geschehnissen unter 02233/520 und per E-Mail entgegen. (nip)