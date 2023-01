Kerpen – Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach zwei Ladendieben, die am Donnerstagmittag mehrere Mobiltelefone aus einem Kerpener Elektronikmarkt gestohlen haben sollen. Wie die Polizei informiert, hat ein aufmerksamer Zeuge den Vorfall gegen 13.50 Uhr beobachtet und die Unbekannten verfolgt. Er alarmierte daraufhin die Polizei. Die Täter seien samt Beute aus dem Geschäft an der Sindorferstraße, über die Straße „Am Falder“ und die Erfttalstraße in Richtung Schloss Lörsfeld gelaufen.

Der Zeuge beschrieb die Täter als circa 180 bis 190 Zentimeter groß und 20 bis 27 Jahre alt. Ein Dieb sei zur Tatzeit mit einer knielangen Jacke in der Farbe beige sowie mit einer Jeanshose bekleidet gewesen. Sein Komplize habe eine schwarze Wollmütze, eine lange schwarze Jacke und eine Jeanshose getragen.

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl in Kerpen

Laut ersten Erkenntnissen sollen sich die Diebe während ihrer Flucht auf der Straße „Am Falder“ in der Nähe eines Fitnessstudios auf eine Wiese gesetzt haben. Als die Unbekannten den Zeugen bemerkt hätten, seien sie davongelaufen. Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen alle Zeugenhinweise zur Sache unter der Rufnummer 02233/520 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (wm)