Kerpen – Zwei Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge am Montagnachmittag leicht verletzt worden und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Um 15.10 Uhr stießen die beiden Autos, ein blauer VW und ein weißer Transporter, zusammen. Beide Fahrzeuge waren auf der Bundesstraße 264 in Richtung Düren unterwegs gewesen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wollte der vorausfahrende VW ersten Ermittlungen zufolge auf Höhe der Kreisstraße 17 plötzlich wenden.



Der Fahrer des Transporters konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf das Auto auf. Beide Autofahrer erlitten bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die beiden Fahrer in ein Krankenhaus.



Laut ersten Erkenntnissen der Polizei habe es keine Beifahrer in den Fahrzeugen oder weitere Verletzte gegeben. Größere Staus gab es nicht. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme weiter befahrbar, der Verkehr wurde von der Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (at)