Starker Parfümgeruch und Glatze 89-Jährige von Einbrecher in Kerpen überrascht

Kerpen – Am Donnerstag (16. September) wurde eine 89-Jährige geen 14:10 Uhr in ihrer Wohnung an der Hahnenstraße in Kerpen von einem Einbrecher überrascht.

Die Frau gab den Beamten gegenüber an, dass sie zur Tatzeit im Wohnzimmer schlief, als sie durch Geräusche und einem starken Parfümgeruch geweckt worden sein soll. Im gegenüberliegenden Esszimmer hätte ein unbekannter Mann gesessen, der sodann aufgestanden sei. Die Seniorin stellte den Mann im Türrahmen stehend zur Rede. Daraufhin habe sie der Mann zurückgedrückt und sei durch das Treppenhaus geflüchtet.

Neben dem auffälligen Parfümgeruch, gab die Frau auch an, dass der Einbrecher circa 180 bis 190 Zentimeter groß gewesen sein soll. Außerdem war er dunkel gekleidet und trug ein Langarmhemd. Auffallend an ihm war außerdem seine Glatze.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Unbekannte Bargeld aus einer Geldbörse an sich genommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (red)