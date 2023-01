Einsatz in Pulheim Bergheimer Rollerfahrer begeht fünf Straftaten in einer Stunde

Pulheim – Ein 30-jähriger Bergheimer hat in der Nacht zum 1. Mai innerhalb von einer Stunde fünf strafrechtlich relevante Verstöße begangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden dem Mann unter anderem Sachbeschädigung, Körperverletzung und ein Verkehrsdelikt zur Last gelegt.

Fahrt auf gestohlenem Roller ohne Führerschein

Gegen 2.15 Uhr meldeten Zeugen, dass der Mann auf der Wolfhelmstraße mit einem Roller unterwegs war. Wie sich später herausstellte, war das Fahrzeug als gestohlen gemeldet worden. Die Polizei wartete an seinem Haus, wo der Mann kurz darauf ankam.

Er stellte sich jedoch nicht der Polizei, sondern flüchtete auf dem Roller. Der Fluchtversuch endete laut Polizei mit einem Sturz, der Mann und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Als die Polizei den Mann festnahm, stellten sie 1,5 Promille Alkohol im Blut sowie Marihuana-Besitz fest. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Die Beamten stellten den Roller sicher. Gegen den Mann wird nun ermittelt. (red/mab)