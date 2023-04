Hürth-Efferen – Mit Tabakwaren entkamen unbekannte Täter nach einem Einbruch in einen Kiosk an der Ecke Bachstraße/Esserstraße. Die Täter hatten in der Nacht zu Samstag (26. März) gegen 2.45 Uhr eine Scheibe eingeschlagen und sich damit Zutritt zum Geschäftsraum verschafft und damit auch die Alarmanlage ausgelöst.

Zeugen meldeten der Polizei, dass die mutmaßlichen Täter durch das eingeschlagene Fenster auf die Esserstraße und dann weiter in das angrenzende Wohngebiet geflüchtet seien. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Tätern blieb erfolglose, es gibt aber eine Beschreibung: Die beiden Männer werden als schlank beschrieben, sie trugen dunkle Daunenjacken, dunkle Hosen und OP-Masken. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter 02233/520 oder per E-Mail zu melden. (aen)