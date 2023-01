Neunkirchen-Seelscheid – Die dunkle Rauchwolke am blauen Himmel über Wolperath wies den rund 35 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Roland Küpper den Weg. Neben einer Doppelgarage, die an ein Wohnhaus an der Wiescheider Straße angebaut war, hatte zunächst ein Holzstapel gebrannt.



Die Flammen waren beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge aber schon unter das Dach geschlagen und hatten Teile des Dachstuhls entzündet. Außerdem hatte sich das Feuer über die Balken in der Front des Gebäudes in gefährliche Nähe zum Wohntrakt vorgearbeitet.



Von der Drehleiter aus deckten Feuerwehrleute die Dachpfannen ab, um Glutnester abzulöschen. Copyright: Ralf Rohrmoser

Zunächst holten Wehrleute das geparkte Auto aus der Garage, in der noch weiteres Holz eingelagert war. Trupps unter Atemschutz begannen parallel dazu mit den Löscharbeiten. Zuerst bekämpften sie die Flammen an der Gebäudefront. Denn durch die Bauweise hatte sich unter dem Dachüberstand bereits Hitze gestaut. Die Sparren im Dachstuhl des eigentlichen Hauses waren bereits messbar wärmer geworden.



Dank ihres schnellen Eingreifens gelang es den Einsatzkräften, zu verhindern, dass der Brand sich ausbreitete. Wenige Minuten später hätte wohl das Obergeschoss des Hauses in Flammen gestanden. Von der Drehleiter aus, von innen und außen gingen die Trupps vor. Nachdem der Rauch sich verzogen hatte, waren die verkohlten Holzbalken gut zu erkennen. Das Dach der Garage musste abgedeckt werden, um die letzten Glutnester abzulöschen. Das Wasser gefror sofort auf dem Boden, es wurde Salz gestreut. Die Brandursache ist noch unklar, möglicherweise entstand er an oder in den Mülltonnen.