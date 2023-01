Bonn – Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Neujahrsmorgen eine 53-jährige Frau in Bonn niedergeschlagen und ausgeraubt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging die 53-Jährige gegen 4.30 Uhr in Friesdorf von der Ürziger Straße in Richtung Dromersheimer Straße als der Tatverdächtige plötzlich vor ihr auftauchte und ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Frau brach durch die Wucht des Schlags zusammen. Einige Zeit später wurde sie von einem Taxifahrer angesprochen und nach Hause gefahren.

Am Mittag ging die Frau in eine Krankenhaus, wo Knochenbrüche und Gesichtsverletzungen festgestellt wurden. Die Polizei wurde darüber informiert. Der Frau wurde Bargeld und schwarze Overknee-Stiefel geraubt. Der Angreifer soll groß und kräftig gewesen sein, kann aktuell aber nicht näher beschrieben werden. Die Polizei bittet deshalb Zeugen um Hinweise: Wem ist zur Tatzeit in Friesdorf etwas aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Die Ermittler bitten insbesondere den Taxifahrer, der der 53-Jährigen geholfen hat, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen. (hen)