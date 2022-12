Hennef – Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mussten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Happerschoß zu ihrem Gerätehaus am Sportplatz ausrücken, weil es dort brannte. Gegen 1.20 Uhr meldete ein Anwohner der Annostraße einen Feuerschein auf dem Gelände der Löschgruppe. Nahezu zeitgleich fuhr ein Feuerwehrmann im Auto eines Freundes auf der Landstraße 352 vorbei. Ihm fiel der helle Schein ebenfalls auf.



Autowrack brannte in der Halle

Sofort alarmierte er die Feuer- und Rettungsleitstelle. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand eines der Schrottautos, mit denen die Freiwilligen üben wollten, bereits vollständig in Flammen. Die Reifen des Wagens platzten mit einem Knall.



Kurz darauf trafen seine Kameraden ein und zogen das Löschfahrzeug nur einige Meter aus der Halle heraus, um einen Schlauch anlegen und die Pumpe bedienen zu können. Zügig gelang es den Einsatzkräften, die Flammen zu bekämpfen.



Das Feuer wurde schnell entdeckt, der Schaden konnte begrenzt werden. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glasow

Löschgruppenführer Martin Fielenbach vermutet Brandstiftung als Ursache. Denn ohne weiteres hätte sich an dem weitgehend ausgeschlachteten Gefährt nichts entzünden können, berichtet er.

Am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, hatte es schon einmal in der neuen Garage, die für ein Mannschaftstransportfahrzeug gerade gebaut wird, gebrannt. Wie Fielenbach berichtete, war dafür Brandbeschleuniger, vermutlich Kfz-Öl, eingesetzt worden. Holzreste waren in Flammen aufgegangen, ein Holzbalken war an einer Stelle schwarz verkohlt.



Das Feuer wurde schnell entdeckt, der Schaden konnte begrenzt werden. An dem jetzt ausgebrannten Wagen war in jener Nacht eine Scheibe eingeschlagen worden. Die Kriminalpolizei hatte Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandexperte habe ihm erzählt, so der Löschgruppenführer, dass er in seiner langen Tätigkeit als Brandermittler eine Brandstiftung bei der Feuerwehr selbst noch nicht erlebt habe. Auch dieses Mal wird er nach den Ursachen forschen, möglicherweise war wieder Brandbeschleuniger zum Einsatz gekommen.



Merkwürdige Geschehnisse häufen sich

Einsatzkräfte berichteten, dass es weitere Vorfälle im Dorf gegeben habe. So hätten Unbekannte sogenanntes Panzertape in Höhe der Leitpfosten über die Landesstraße 352 gespannt. Autofahrer fuhren hinein und zerrissen es. Für Zweiradfahrer ist das eine erhebliche Gefahr. Möglicherweise wären sie gestürzt und hätten sich schwer verletzen können.



Herausgerissenes Ortsschild, beschädigte Wahlplakate: In Happerschoß gab es in jüngerer Zeit mehrere Fälle von Vandalismus. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glasow

Zudem ist ein Eisautomat im Dorf beschädigt worden, in der Nacht zu Dienstag wurden mehrere Wahlplakate abgerissen, und ein Ortseingangsschild wurde herausgerissen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder auffällige Personen unter 02241/541 35 21.