Der Pkw eines der beiden Unfallgegner liegt nach dem Frontalzusammenstoß in der Böschung neben der L333.

Hennef – Bei einem Unfall auf der Landstraße 333 zwischen Bülgenauel und Eitorf-Bach sind am Mittwoch gegen 17.15 Uhr zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 79 Jahre alter Autofahrer aus Troisdorf hatte auf dem Weg nach Hennef zum Überholen angesetzt, um an einem Traktor mit Anhänger vorbei zu ziehen. Dabei hatte er offensichtlich einen entgegenkommenden Wagen übersehen, an dessen Steuer ein 38 Jahre alter Mann aus Eitorf saß.

Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Fiat des Jüngeren wurde herumgeschleudert und landete in der Böschung. Das landwirtschaftliche Gespann rutschte in den Straßengraben. Dem 30 Jahre alten Fahrer aus Hennef gelang es aber, das schwere Gefährt wieder auf die Fahrbahn zu bringen. Der Rettungshubschrauber Christoph 3 brachte einen zweiten Notarzt.

Eines der beiden Autos nach dem Frontalzusammenstoß auf der L333 Copyright: Ralf Rohrmoser

Zwei Rettungswagen brachten die Schwerverletzten in die Krankenhäuser nach Siegburg und Eitorf. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Eitorf und Hennef eilten zu der Unfallstelle, mussten aber keine Patienten befreien. Die L 333 blieb für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt.