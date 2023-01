Stark alkoholisiert Nümbrechter verursacht Unfall auf A 560 in Hennef

Hennef – Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen einen Unfall auf der Autobahn 560 in Hennef verursacht. Der 23-jährige aus Nümbrecht fuhr um kurz nach 7 Uhr in Richtung Altenkirchen. In der Abfahrt Hennef-Ost kam sein Peugeot nach links von der Fahrbahn ab, pflügte durch das Gras und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug kippte daraufhin auf die Beifahrerseite.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit Krankenfahrstuhl unterwegs Anzeige 70-Jähriger bei Unfall in Hennef schwer verletzt

Verkehrsunfall Anzeige Fahrer auf der B8 bei Buchholz schwer verletzt von Stephan Propach

Scherbenmeer Anzeige Hunderte Kästen Kölsch zerschellen auf Straße in Hennef von Ralf Rohrmoser-von Glasow

Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich der junge Mann laut Polizei bereits befreien können. Er wurde nur leicht verletzt. Für einen Atemalkoholtest sei er allerdings zu betrunken gewesen. Im Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Die Feuerwehr Hennef sicherte die Unfallstelle ab. Die Autobahnabfahrt blieb für rund eine Stunde gesperrt, ehe der Verkehr an dem Wrack vorbei geleitet werden konnte. Es wurde später abgeschleppt.