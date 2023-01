Bei dem Unfall auf der B484 in Lohmar wurden drei Personen verletzt.

Lohmar – Ein Unfall auf der Bundesstraße 484 im Aggertal bei Bachermühle hatte am Dienstagnachmittag erhebliche Behinderungen im Feierabendverkehr zur Folge. An der Kreuzung mit der gleichnamigen Straße waren gegen 15.45 Uhr zwei Autos kollidiert.



Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem fünfjährigen Sohn in Richtung Lohmar, entgegen kam ihr eine 72-Jährige in einem Golf. Bei Bachermühle wollte die Jüngere nach links abbiegen und nahm der Älteren laut Polizei dabei die Vorfahrt. Der Golf prallte in die seitliche Front des BMW X5.



Unfall B484 in Lohmar: Drei Personen verletzt

Die drei Insassen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungsdienst, Polizei und die Feuerwehr aus Wahlscheid kamen zur Unglücksstelle. Rettungswagen brachten die Seniorin sowie die Mutter und ihren Sohn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe mit einem Bindemittel ab. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Die Kreuzung der B484 blieb knapp eine Stunde gesperrt, ehe der Verkehr vorbeigeleitet werden konnte.



Warum die 34-jährige den Gegenverkehr übersehen hatte, ist unklar. Die Sonne stand zum Zeitpunkt des Unfalls allerdings sehr tief. Ein Unfall mit ähnlichem Hergang hatte sich bereits am Abend des 29. September an dieser Stelle ereignet. (mfu)