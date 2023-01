Rheinbach-Wormersdorf – Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend in Rheinbach-Wormersdorf auf offener Straße mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Verletzt wurde niemand. Das teilte die Bonner Polizei am Freitag mit.

Die Polizei erreichte zunächst um 20 Uhr die Meldung, dass in Wormersdorf eine Person randalieren würde. Während der Anfahrt ging bei den Beamten die Meldung ein, dass jemand mehrere Schüsse abgegeben habe.

Auf dem Schulhof an der Grundschule trafen die Beamten auf den Tatverdächtigen. Unter Vorhalt ihrer Schusswaffen forderten die Polizisten den 19-Jährigen auf, sich auf den Boden zu legen, so die Polizei. Dieser Aufforderung sei der junge Mann sofort nachgekommen. Die Beamten legten im Handfesseln an. In dem Rucksack des 19-Jährigen fanden sie eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition. Die Polizisten brachten den 19-Jährigen, der unter Alkoholeinwirkung stand, auf das Polizeipräsidium.

Nach bisherigen Ermittlungen gebe es bislang keine Hinweise, dass andere Personen durch den Verdächtigen konkret bedroht oder gefährdet worden seien. Der 19-Jährige hat die Schüsse unmittelbar nach seiner Festnahme bereut, so die Polizei. Dennoch ermittelt die Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auch, weil er nicht den erforderlichen „Kleinen Waffenschein“ besitzt.

Der 19-Jährige durfte das Präsidium wieder verlassen. Waffe und Munition stellte die Polizei sicher. (hen)