Nicht nur in München wird gefeiert, auch im Rhein-Sieg-Kreis stehen in den kommenden Tagen etliche Oktoberfeste an. Wir haben aufgelistet, wo in der Region die Gaudi steigt.

Zwei Tage Party in Hennef, Siegburg und Bad Honnef-Aegidienberg

Der Bürgerverein Lichtenberg lädt am Samstag, 26. September, zum Oktoberfest nach Hennef ein. Im Biergarten des Hotel Restaurants Reuter an der Uckerather Straße erfolgt ab 15 Uhr der Fassanstich, dann übernehmen eine Blaskapelle und DJ Carsten. Der Eintritt ist frei.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Siegburg lädt am Samstag, 3. Oktober, zu einem Oktoberfest für Mitglieder und Freunde ein. Gefeiert wird ab 13 Uhr in den Räumen der Begegnungsstätte an der Luisenstraße. Die „Awoldies“ bereiten ein abwechslungsreiches Programm vor. Der Eintritt ist frei.

Bad Honnef: Gleich zwei Tage Oktoberfest steigen im Bürgerhaus Aegidienberg in Bad Honnef am Freitag und Samstag, 9. und 10. Oktober. Am Freitag um 18 Uhr spielen die Wiesn-Stürmer bei leckeren Speisen, zubereitet von Chefkoch Oliver Staffel. Richtig los geht die Party am Samstag um 19 Uhr mit den Landrockern aus Österreich. Karten sind jeweils zwischen 19 und 22 Euro ausschließlich online erhältlich.

Auch in Eitorf und Sankt Augustin gibt es Wiesn-Ableger

Das Haus Lauterbach in Sankt Augustin-Birlinghoven wird zum Festzelt, wenn der Bürgerverein am Samstag, 10. Oktober, sein zweites Oktoberfest veranstaltet. Serviert werden Brezn, Bier und Beats von DJ Adrian aus München. Auf dem Programm stehen Wettbewerbe im Maßkrug stemmen und Baumstämme zersägen. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro pro Person – ein Freigetränk ist bereits inklusive. Tickets gibt es auf www.bv-birlinghoven.de oder an der Abendkasse.

Am Samstag, 17. Oktober, veranstaltet der Ortsausschuss Menden in Sankt Augustin sein diesjähriges Oktoberfest. Mit zünftiger Blasmusik des Musikzugs Bergklänge aus Heisterbacherrott und Bayrischem Bier wollen es sich die Gäste im Schützenhaus Menden gut gehen lassen. Beginn ist um 17 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro und sich erhältlich per Mail an info@ortsausschuss-menden.de beim Ortsausschuss.

„Es gibt immer einen Grund zur Freude“ lautet das Motto der KG St. Patricius, die am Samstag, 10. Oktober, in der Frankenhalle an der Canisiusstraße in Eitorf-Alzenbach feiert. Um 18 Uhr beginnt die Fete mit traditioneller Live-Musik durch den Bläderchor Schöneberg und mit leckeren Oktoberfest-Speisen. Der DJ der Karnevalsgesellschaft spielt Hits zum Tanzen. Der Eintritt ist frei.

Das traditionsreichste Oktoberfest des Rhein-Sieg-Kreises ist in Neunkirchen-Seelscheid

Das traditionsreichste Oktoberfest des Rhein-Sieg-Kreises veranstaltet der Männergesangsverein Seelscheid. Zum 53. Mal steigt im Ort die blau-weiße Party, wie in den Vorjahren am Sportpark Breitscheid. Gefeiert wird vom 9. bis zum 11. Oktober. Los geht es am Freitagabend um 19 Uhr mit der Bavarian Beats-Party und DJ Felix Harrer, auch bekannt als VolksDJ. Am Samstag um 19 Uhr rocken Volxxbeat den Saal. Der Sonntagmorgen beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, zu Gast sind der Musikverein Marienfeld und die Domkrainer. Die Tickets kosten im Vorverkauf am Freitag 16,50 Euro, am Samstag 27 Euro. Erhältlich sind sie im Ort beim Optikgeschäft Bobka, der VR-Bank, der Burg Apotheke Much sowie online auf eventim.de.

Brezn und Haxen gehören zum Oktoberfest-Schmaus dazu. Copyright: Marius Fuhrmann

„Bayernmän“ im Lohmarer Feuerwehrhaus

Am Samstag, 17. Oktober, wird das Gerätehaus der Feuerwehr Lohmar zum bayerischen Festzelt. Zum 15. Mal feiert der Löschzug Lohmar hier das Oktoberfest. Die Band „Bayernmän“ ist absolut partyerfahren und sorr auch in Lohmar dafür, dass die Stimmung durch die Decke geht. Getrunken wird Weißbier, der Kölsch-Zapfhahn bleibt zu. Dazu gibt es Haxen, unterfränkischen Leberkäse und Weißwurst, die die Partner-Feuerwehr aus Ostheim von der Rhön mitbringt. Los geht es um 19 Uhr mit dem Eröffnungsschießen der Ostheimer Böllerschützen. Tickets kosten 17 Euro und können unter oktoberfest@lz-lohmar.de vorbestellt werden.

Rheinische Lebensfreude trifft in der Troisdorfer Stadthalle auf bayerisches „Mia san mia“: Am Samstag, 24. Oktober, steigt das erste Oktoberfest in der Aggerstadt. Nicht als Kopie von München, sondern als eigene Interpretation, wie die Veranstalter betonen. Dirndl und Lederhosen sind deswegen gerne gesehen, aber keine Pflicht. Auf der Bühne stehen neben den hierzulande bestens bekannten Funky Marys auch die Almrocker und Almklausi. Endgültig zum Beben bringt die Party DJ Andi Luxx. Los geht es ab 17.30 Uhr, die Karten kosten ab 34,90 Euro und sind neben weiteren Informationen auf www.troisdorfer-oktoberfest.de erhältlich.

Im Lohmarer Ortsteil Donrath feiert der gleichnamige TV schon zum 11. Mal das Oktoberfest im Saal Weißes Haus. Am 24. und 25. Oktober steigt die Sause, und wie immer ist das „Tauern Echo“ mit dabei. Die drei Brüder Franz, Toni und Bernd Krahbichler nehmen jedes Jahr die weite Fahrt aus Österreich auf sich, um im Saal für Stimmung zu sorgen. Los geht es am Samstagabend um 19.30 Uhr mit der Oktoberfestparty, um 11 Uhr am Sonntagmorgen gibt es einen Frühschoppen mit Brunch. Auch hier spielt das „Tauern Echo“ wieder. Karten für beide Tage zusammen gibt es für 25 Euro bei Lars Faulenbach unter 0171/5297835.