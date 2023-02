Siegburg – Wenn Dieter Küpper Lesestoff brauchte, ging er hinter sein Haus. Dort, an seiner Gartentür zum Verbindungsweg, steht ein Bücherschrank, der stets gut gefüllt war. Bis zur Nacht auf Freitag: Da ging der Schrank in Flammen auf. Am Morgen steht Küpper vor den verkohlten Resten. Verbrannte Bücher liegen auf dem Boden, der Bücherschrank ist verzogen.



Die Feuerwehr löschte die Flammen, als der Brand gegen 3.50 Uhr gemeldet wurde. „Das muss ganz schön kräftig gebrannt haben – da hatte ich wohl Glück, dass das Tor nicht auch noch in Mitleidenschaft gezogen wurde“, sagt Küpper, der selbst nichts mitbekommen hatte.



Bücherschrank in Siegburg wurde gut angenommen

Die Untermieterin habe ihn am Morgen konsterniert auf die Bescherung aufmerksam gemacht. Er habe die Polizei angerufen, aber die habe bereits Bescheid gewusst. „Die Anzeige war bereits aufgenommen, und mehr wollte man mir auch nicht sagen“, so Küpper. Vor einiger Zeit hätten die Mülltonnen der benachbarten Gaststätte gebrannt, daher wundere ihn die erneute Brandstiftung nicht. „Ich hatte viel Mühe, einen geeigneten Spind zu finden“, berichtet er. Als er den Schrank vor zwei bis drei Jahren aufgestellt habe, sei dieser gut angenommen worden.



„Damit hatte ich gar nicht gerechnet, ich dachte eher, im Verbindungsweg würde der Schrank nicht so gut gefunden werden.“ Viele Menschen, die er beobachtet habe, hätten gar nicht gewusst, wie man einen Bücherschrank nutzen soll. „Die stehen dann davor und sind sich nicht sicher, ob sie jetzt ein Buch mitnehmen dürfen.“ Freunde bastelten ihm ein laminiertes Schild mit der Aufschrift „Bücher“ in mehreren Sprachen.



Ein einziges Buch überstand das Feuer – das, das er gerade liest: „Die vierte Hand“ von John Irving. Es soll den Grundstock für den neuen Bücherschrank bilden, denn für Küpper ist klar: „Ich stelle auf jeden Fall einen neuen auf.“