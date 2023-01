Siegburg – Am Donnerstag frühen Donnerstagmorgen haben vermutlich zwei Männer die Glastür einer Parfümerie in Siegburg eingeschlagen und Artikel in noch unbekannter Menge gestohelen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Alarmanlage in dem Geschäft am Marktplatz um 3.15 Uhr ausgelöst. Mitarbeiter einer Bar liefen hinüber zu dem Ladenlokal. In Höhe einer Bankfiliale an der Bergstraße begegneten ihnen zwei Männer mit Skimasken, die zum Michaelsberg flüchteten. Einer der Zeugen stieß mit einem der Männer zusammen, der ihn daraufhin anschnauzte: „Haut ab, verpisst euch!“



Die Zeugen alarmierten die Polizei und entdeckten die eingeschlagene Glastür zu dem Geschäft. Die Fahndung verlief bisher ergebnislos. Einer der dunkel gekleideten Verdächtigen ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug einen Rucksack auf dem Rücken und einen langen Gegenstand in der Hand. Der andere hatte eine Tasche in der Hand – Hinweise unter 02241/541-31 21. (rvg)