Siegburg – Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 332 in Siegburg sind am Donnerstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden.



Um kurz vor 17 Uhr fuhr eine 61-jährige Siegburgerin mit ihrem Opel Corsa auf der Wilhelmstraße in Richtung Troisdorf. Kurz hinter der Eisenbahnunterführung wollte sie nach links in die Isaac-Bürger-Straße einbiegen, die zu einem Baumarkt führt. Dabei missachtete sie nach Angaben der Polizei die Vorfahrt des Gegenverkehrs.



Eine 34-jährige Frau aus Troisdorf, die in Richtung Siegburg unterwegs war, konnte mit ihrem Fiesta nicht mehr ausweichen. Sie prallte frontal in die Beifahrerseite des abbiegenden Corsas. Dieser wurde in einen stehenden Dacia geschoben, an dessen Steuer eine 39-jährige Troisdorferin samt Beifahrer saß.

Sie blieben unverletzt, auch ihr Wagen war noch fahrbereit. Die Fahrerinnen des Corsas und des Fiestas jedoch erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden gegen 18 Uhr abgeschleppt, daraufhin gab die Polizei die Straße wieder frei. Zuvor war der Verkehr um die Unfallstelle herumgeleitet worden. (mfu)