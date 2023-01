Nach dem Einbruch bei einem Autohändler in Spich, bei dem vier hochwertige Geländewagen der Marke Land Rover gestohlen wurden, konnte die Polizei am Mittwoch bereits zwei der Fahrzeuge sicherstellen.

Ein Wagen war in der Malteserstraße in Köln-Buchheim am Straßenrand geparkt, der zweite wurde in der Walter-Blickhäuser-Straße in Buchforst gefunden. Zwei der Fahrzeuge werden noch gesucht, darunter ein weißer Range Rover.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter zunächst in den Bürocontainer des Autohandels eingebrochen, wo sie mehrere Autoschlüssel mitnahmen. Mithilfe der Originalschlüssel fuhren sie die Fahrzeuge mit den Modellzeichnungen Range Rover Sport und Range Rover/LG vom Hof. Die vier gebrauchten Geländewagen haben einen sechsstelligen Gesamtwert.

Wer im Zusammenhang mit den sichergestellten Fahrzeugen in Köln-Buchheim und -Buchforst verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich an die Polizei wenden unter 02241/541-3221. (seb)