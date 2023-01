Troisdorf – Einen so dreisten Diebstahl erlebt die Polizei auch nicht alle Tage. Ein 25 Jahre alter Mann aus Troisdorf erledigte am Donnerstagmittag in einer Filiale der Bank, bei der er Kunde ist, Geschäfte. Plötzlich griff er, so die Pressestelle, durch den Spalt in der Sicherheitsverglasung in die offene Kasse und schnappte sich mehrere hundert Euro.



Mit seiner Beute flüchtete er nach draußen. Vor einem Eiscafé allerdings verlor er die meisten Scheine. Eine Zeugin sammelte sie auf und gab sie der Kassiererin zurück, die von dem Dieb völlig überrumpelt worden war. Dank einer genauen Personenbeschreibung konnten Polizisten den 25-Jährigen im Zuge der Fahndung an der Taubengasse stellen und festnehmen. Einen Rest der Summe hatte er noch bei sich. Doch nicht alles, zwischenzeitlich hatte er Zigaretten und Bier gekauft.



Der Mann wurde, so die Polizei, nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt, weil es keine Haftgründe gab. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten müssen. (rvg)