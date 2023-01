Am Unfallort schaut sich ein Polizist den Motorroller an.

Troisdorf – Zwei jugendliche Rollerfahrer sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Troisdorf verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr an der Kreuzung Siebengebirgsallee/Matthias-Langen-Straße. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 58-jährige Autofahrerin von der Ölbergstraße aus die Siebengebirgsallee überqueren. Laut Zeugen zeigte die Ampel für sie Grün. Von rechts kamen die beiden 15-Jährigen, die auf einem Roller saßen.



Ohne Helme und bei Rot über die Ampel

Sie sollen keine Helme getragen und bei Rot gefahren sein. Auf der Kreuzung stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Jugendlichen stürzten, der Fahrer erlitt leichte, der Beifahrer schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus.

Beamte stellten das Kleinkraftrad sicher. Wie die Polizei mitteilt, sollen die beiden Jugendlichen kurz zuvor bereits auf der Roncallistraße in Friedrich-Wilhelms-Hütte durch ihre unangemessene Fahrweise aufgefallen sein.