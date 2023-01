Wuppertal – Zu gerne hätten sie mit drei Punkten zur Spitzengruppe der Regionalliga West aufgeschlossen. Die Fußballer des SC Fortuna Köln mussten nach einer hektischen Schlussphase und einem insgesamt aufreibenden Duell beim Wuppertaler SV aber mit dem 1:1 (0:0) leben. „Das waren intensive 90 Minuten“, meinte Alexander Ende.



Roman Prokoph, im Gespräch mit Fortuna-Kapitän Jannik Löhden, traf gegen seinen Ex-Klub. Copyright: imago images/Otto Krschak

Der Trainer hatte auf die angeschlagenen Sören Dieckmann als Rechtsverteidiger sowie Maik Kegel und Timo Hölscher in der Schaltzentrale verzichten müssen. Trotzdem bestimmte seine Elf die erste Halbzeit. „Wir haben dominanten Fußball gespielt und dem Gegner kaum etwas gestattet“, lobte der Gästetrainer. In der dritten Minute mussten nach einem Ballverlust von Luca Rumpf aber erstmal durchgeatmet werden. André Weis rettete gegen Kevin Hagemann. „Den hat er wirklich gut weggenommen“, lobte Ende seinen Schlussmann.



Es fehlt der letzte Punch

Im weiteren Verlauf spielte nur noch die Fortuna. Vor allem über die Außenbahnen mit Leon Demaj und Suheyel Najar wurde viel Druck entfacht. In der sechsten Minute traf Stipe Batarilo-Cerdic nur das Außennetz und Sascha Marquet erreichte nach 20 Minuten eine Hereingabe von Dimitry Imbongo nicht richtig. „Ein bisschen hat uns der Punch im letzten Drittel gefehlt“, kritisierte Ende, „da hätte ich mir gewünscht, dass wir mit gefühlt 35 Km/h reinrauschen und unbedingt das Tor machen wollen.“



Nach dem Seitenwechsel brachte Wuppertal Roman Prokoph rein. Der Goalgetter hatte in der Vorsaison noch 15 Treffer für die Fortuna erzielt und war nach gescheiterten Vertragsverhandlungen an die Wupper gewechselt. Dort fristete der 36-Jährige bisher ein Dasein als Joker, fand seinen Torinstinkt aber gegen den Ex-Klub wieder (72.).



Das könnte Sie auch interessieren:

Vor dem Spiel in Wuppertal Anzeige In diesem Bereich möchte sich Fortuna Köln steigern

Rückkehrer Sascha Marquet Anzeige „Heute ist Fortuna Köln familiärer“ von Christian Krämer

Fortuna Köln Anzeige „Wir nehmen die Favoritenrolle an und wollen dominant auftreten“

Gut für die Fortuna war, dass Batarilo-Cerdic postwendend antworte. Auch Ismail Harnafi war erst kurz zuvor ins Spiel gekommen, legte geschickt per Hacke ab und der Kölner traf zum 1:1 (74.). „In den letzten Minuten haben beide Mannschaften versucht die drei Punkte mitzunehmen“, beschrieb Ende den turbulenten Schlussakkord. „Mit dem Auftritt bin ich sehr zufrieden“, stellte Ende klar und dachte auch an das Spiel am Mittwoch in Bonn: „Zum Start in die englische Woche können wir mit einem Punkt in Wuppertal leben.“

Köln: Weis; Rumpf (68. Dieckmann), Lanius, Löhden, Poggenberg; Batarilo-Cerdic, Försterling; Demaj (75. Hölscher), Marquet, Najar (63. Harnafi), Imbongo (58. Owusu). – Schiedsrichter: Mehnert (Grund). – Zuschauer: 1800. – Tore: 1:0 Prokoph (72.), 1:1 Batarilo-Cerdic (74.).