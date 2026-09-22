In einer Zeitungsredaktion werden Begriffe verwendet, mit denen Außenstehende oft wenig anfangen können. Wir erläutern das ABC der Zeitung.
Fachbegriffe verständlich erklärtDas Alphabet der Zeitung
Von Wolfgang Wagner
6 min
Journalisten wollen gelesen und verstanden werden. Zeitungsmacher haben aber auch eine ganz eigene Sprache. Manche Begriffe sind so alt wie das Medium selbst, andere sind neu hinzugekommen.
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