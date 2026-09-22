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Fachbegriffe verständlich erklärtDas Alphabet der Zeitung

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6 min
Das Neven DuMont Haus in Köln-Niehl ist Sitz der Redaktion von „Kölner Stadt-Anzeiger“, „Kölnische Rundschau“ und „Express“.

Das Neven DuMont Haus in Köln-Niehl ist Sitz der Redaktion von „Kölner Stadt-Anzeiger“, „Kölnische Rundschau“ und „Express“.

Copyright: Matthias Heinekamp

In einer Zeitungsredaktion werden Begriffe verwendet, mit denen Außenstehende oft wenig anfangen können. Wir erläutern das ABC der Zeitung.

Journalisten wollen gelesen und verstanden werden. Zeitungsmacher haben aber auch eine ganz eigene Sprache. Manche Begriffe sind so alt wie das Medium selbst, andere sind neu hinzugekommen.

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