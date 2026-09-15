Er bringt eine ausgewählte Runde Gleichgesinnter zusammen – bei besonderen Abenden in Kölns spannendsten Restaurants, bei Genusstouren, Verkostungen und im persönlichen Austausch untereinander, sowie mit den Machern hinter Kölns Gastro-Szene.

Veranstaltungsreihen

„Hinter den Kulissen der besten Küchen Kölns“ ist eine der Veranstaltungsreihen des KStA Genuss-Clubs. Wir bringen Menschen, die wissen wollen, was hinter den Türen von Kölns spannendsten Restaurants steckt, zusammen. Bei den Genuss-Club-Abenden begegnen unsere Gäste den Gastronomen, Produzenten und Machern persönlich – bei besonderen Menüs, exklusiven Einblicken und Gesprächen, die so kein Restaurantbesuch bietet.

Genuss-Produkte

Seien es von Kölner Spitzenköchen zusammengestellte Genussboxen, Fine-Dining-Gutscheine oder exklusive Weinpakete. Im KStA Genuss-Club warten einige der exklusivsten und köstlichsten Produkte auf Dich. Immer mit den gewissen regionalen Einflüssen aus Köln und der Umgebung und kuratiert und zusammengestellt von den Genuss-Experten des Kölner Stadt-Anzeiger.

Community & Vernetzung

Die Vernetzung der Mitglieder innerhalb des KStA Genuss-Clubs ist ein substanzieller Bestandteil und Teil seiner DNA. Wir bieten den Mitgliedern die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten über die besten kulinarischen Erfahrungen auszutauschen, mit Top-Gastronomen in Kontakt zu kommen und mit Hilfe der Gemeinschaft die besten kulinarischen Erlebnisse Kölns zu finden und darüber zu sprechen.

Dabei gilt stets die Devise „Teilen macht Spaß“, denn wer sich mitteilt und die Community an seinen Erlebnissen teilhaben lässt, der bekommt mindestens ebenso viel, wenn nicht gar mehr zurück.

Also auf zu Tisch und Mitglied in Kölns köstlichstem Club werden.