Mit Gala und Preisverleihung„Wirtschaftskongress Rheinland“ feiert am 2. Dezember Premiere in Köln

Zwischen Transformationsdruck, Fachkräftemangel und neuen KI-Technologien bleibt im unternehmerischen Alltag oft wenig Raum für das große Ganze. Genau hier setzen die Kölner Stadt-Anzeiger Medien am 2. Dezember 2026 mit einer Premiere an: In der Kölner Wassermannhalle öffnet der erste „Wirtschaftskongress Rheinland“ seine Tore. Das Ziel des neuen Formats ist klar definiert: Orientierung stiften, echten Dialog ermöglichen und die regionale Wirtschaft enger vernetzen.

Praxisnahe Debatten statt Frontalvorträge

Unter dem Leitgedanken „Weniger Bühne, mehr Gespräch“ bricht die Veranstaltung bewusst mit dem klassischen, oft starren Tagungsalltag. Statt langer Frontalvorträge stehen interaktive Gesprächsrunden, Roundtables und prägnante Impulse im Fokus. Die Inhalte orientieren sich dabei eng an der Realität von Entscheiderinnen und Entscheidern. Diskutiert werden die drängendsten Fragen der Gegenwart – vom sicheren KI-Einsatz im Betrieb über gezielte Personalgewinnung bis hin zu funktionierenden Wegen im ESG- und Förderdschungel.

Kompetenz aus Wissenschaft und Wirtschaft

Das Programm bringt renommierte Vordenker und Macher der Region zusammen. Den Auftakt macht Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), mit seinen Thesen zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit. Wie der Wandel in der Praxis gelingt, beleuchten Spitzenvertreter führender Unternehmen: REWE-Vorständin Dr. Daniela Büchel diskutiert die Zukunftsfähigkeit durch Nachhaltigkeit, während igus-Inhaber Frank Blase sein Innovations-Erfolgsrezept für herausfordernde Zeiten teilt. Ströer-CEO Udo Müller gewährt zudem tiefe Einblicke in moderne Führungskultur.

Am Abend wird auf dem gleichen Eventgelände in der Halle Tor 2 die „Wirtschaftsnacht Rheinland“ gefeiert. Copyright: Archiv KStA

Für den Blick über den Tellerrand sorgen weitere prominente Sprecher. Der Bonner Philosophie-Professor Markus Gabriel diskutiert über Verantwortung im Zeitalter der KI, während der Kölner Cannabis-Pionier Albert Schwarzmeier (enua Gruppe) über das Navigieren in stark regulierten Märkten berichtet. Zudem überträgt die Physikerin und ehemalige ESA-Astronautentrainerin Laura Winterling Lehren zum Umgang mit extremem Leistungsdruck direkt in die Konferenzzimmer des Mittelstands.

Festlicher Ausklang mit der Wirtschaftsnacht

Der Kongress endet nicht mit der letzten Diskussionsrunde. Am Abend geht die Veranstaltung nahtlos in die traditionsreiche „Wirtschaftsnacht Rheinland“ über, die auf demselben Eventgelände stattfindet. Im Mittelpunkt dieser hochkarätigen Gala steht die Verleihung der Preise für die besten Unternehmen im Rheinland. Neben den bewährten Kategorien Tech, Nachhaltigkeit und Gründung wird in diesem Jahr erstmals auch ein Award in der Sparte Kultur verliehen.

Kongress und Wirtschaftsnacht bilden ein stimmiges Gesamtkonzept, das Networking, Inspiration und das Feiern rheinischer Innovationskraft miteinander verbindet.

Tickets

Für Unternehmer und Führungskräfte, die nach strategischen Impulsen für den eigenen Betrieb und neuen Kontakten im Netzwerk suchen, sind Tickets ab sofort hier verfügbar.