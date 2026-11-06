Dass es im Rheinland mit dem Fastelovend eine fünfte Jahreszeit gibt, ist bekannt. Bei Sabrina Schneider gibt es sogar nur zwei: „Karneval und die Zeit, in der man auf Karneval wartet“, verriet ihre neunjährige Tochter Ella Schiffer. Die Ursulinenschülerin wird als designierte Kinderalfreda Ella I. in der kommenden Session über die Alfterer Jecken regieren.

Mutter und Tochter als erstes Alfreda-Duo

„Das ist kein Wunder, wenn man eine karnevalsverrückte Mama hat“, sagte sie. Denn auch Sabrina Schneider steht als designierte Alfreda Sabrina II. in den Startlöchern. Gemeinsam mit dem künftigen Prinzen Yannick I. (Berg) wird sie die Säle zum Kochen bringen. Mutter und Tochter regieren damit als erstes Duo dieser Art gemeinsam den Alfterer Karneval. Ella wird Mitte November den Jeckenthron erklimmen.

Vorstellung im Pfarrheim und Jubiläum der Prinzengarde

Traditionell stellte das Festkomitee Alfterer Karneval (FAK) die künftigen Tollitäten Ortsvorsteher Norbert Lehna im katholischen Pfarrheim vor.

Gestellt werden sie erneut von der Prinzengarde, die 2026 ihr hundertjähriges Bestehen feierte. Zum Jubiläum gehörten ein Festwochenende im Sommer und die Teilnahme einer Delegation an der Steuben-Parade in New York.

Auch für Lehna war die Reise ein besonderes Erlebnis. „Ich möchte mich für vier unvergessliche Tage in New York bedanken. Das war einfach fantastisch“, sagte er. Er freue sich zudem, dass die Prinzengarde erneut die Tollitäten stelle. In der vergangenen Session hatten Prinz Harald I. und Alfreda Gabi II. (beide Haag) sowie das Kinderdreigestirn mit Prinzessin Lisa I., Jungfrau Marie I. (beide Scheffler) und Bäuerin Lilli I. (Berghoff) regiert.

Zwei Traditionen, die Lehna wichtig sind

Zwei Traditionen seien für den Alfterer Karneval wichtig, betonte Lehna: die Vorstellung der künftigen Tollitäten durch das Festkomitee beim Ortsvorsteher und die Proklamation durch einen Würdenträger der Gemeinde.

In den vergangenen Jahren hatten die Bürgermeister diese Aufgabe übernommen, zuletzt Christian Lanzrath. „Diese Traditionen sollten wir unbedingt beibehalten, denn sie drücken den Tollitäten gegenüber ihre Wertschätzung aus“, sagte Lehna.

Karneval von klein auf: Ella, Sabrina und Yannick

Ella ist schon von klein auf bei der Prinzengarde dabei und tanzt inzwischen bei den mittleren Pänz. Zahlreiche Freundinnen und Freunde werden ihr Gefolge bilden.

Ihre Mutter steht als Mariechen für die Garde auf der Bühne. „Ich bin stolz auf dich, mein Kind, dass du vor versammelter Mannschaft sagst, dass ich karnevalsverrückt bin“, freute sich Sabrina. Yannick spielt Trompete im Musikzug der Garde. „Für dieses Jahr haben wir uns gedacht, wir tauschen einfach mal Trompete und Tanzschuhe gegen Prinzenmütze und Krönchen.“

Norbert Lehna (links) freut sich über die designierten Tollitäten, Prinz Yannick I. und Alfreda Sabrina I. (erste Reihe links) sowie Kinderalfreda Ella I. (erste Reihe rechts). Copyright: Engel-Strebel

Offene Frage: Wie kommt Yannick auf die Bühne?

Eine Frage blieb beim Vorstellungsabend offen: Wie wird Yannick trotz seiner Verletzung und der Gehhilfe die Bühne erklimmen? Eine Schubkarre oder eine Sänfte? Sabrina zeigte sich skeptisch und scherzte: „Nachher gewöhnt er sich noch daran.“

Yannick blieb optimistisch: „Wir werden uns trotzdem den Spaß am Karneval nicht nehmen lassen.“

Sessionsauftakt in der Kultur- und Sporthalle

Unter dem Motto „Alfter fiert Alaaf!“ startet das Festkomitee in der Kultur- und Sporthalle am Herrenwingert in die neue Session.

„Wir möchten die Tradition bewahren, aber auch Neues wagen“, erklärte Benedikt Schüller, zweiter Geschäftsführer des FAK. Nach der Inthronisierung der Tollitäten stehen unter anderem die Prinzengarde, das Damenkomitee Rot-Weiß Alfter und die Köbesse auf der Bühne.

Anschließend sorgt DJ Marcel für Partymusik.

„Unser Wunsch ist es, dass sich an diesem Abend alle Generationen gleichermaßen wohlfühlen und gemeinsam in die Session starten“, sagte die Vorsitzende des Festausschusses, Heike Reis. Beginn ist um 18 Uhr.

Karten gibt es auch online

Karten gibt es bei Gabis Fotowelt, Am Herrenwingert 14, in Alfter-Ort sowie erstmals online. https://alftererkarneval.ticket.io