Aktuell sieht die Freifläche zwischen der neuen Kultur- und Sporthalle (KSH) und der Anna-Schule in Alfter noch ziemlich trostlos aus. Das soll sich aber bald ändern, hoffen der Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, Jens Scheffler, und seine Stellvertreterin Wiebke Bethlehem. In einigen Wochen sollen dort neue Spielgeräte für die Mädchen und Jungen stehen.

Geplant sind ein Klettergerüst mit einem Seilgarten und einer zehn Meter langen Balancierstange sowie Möglichkeiten zum Hangeln.

Förderverein springt ein, weil die Gemeinde keine Mittel hat

Doch das kostet alles ordentlich Geld. Da die Gemeinde dafür keine Mittel hat, springt der Förderverein in die Bresche. Scheffler geht von bis zu 15.000 Euro aus, die dafür benötigt werden. Einen Großteil konnte der Förderverein bereits über Sponsorenläufe, Spenden oder Erlöse von Schulfesten erwirtschaften.

Nun kamen noch einmal 600 Euro hinzu, die die Alfterer Große Karnevalsgesellschaft (AGK) in Form eines symbolischen Schecks dem Förderverein überreichte.

Karnevalsgesellschaft unterstützt die Anna-Schule

Die AGK mit ihren derzeit rund 70 Mitgliedern hat sich seit über hundert Jahren der karnevalistischen Brauchtumspflege verschrieben. So organisiert der Verein jedes Jahr die „A(l)fter Zoch-Party“. Im vergangenen Jahr ging in der KSH erstmals die XXL-Karnevalsparty erfolgreich über die Bühne.

Natürlich sind die Mitglieder auch bei vielen Karnevalsveranstaltungen sowie beim Veilchendienstagszug dabei. Die Erlöse aus den Veranstaltungen und die eingegangenen Spenden kommen jeweils sozialen Zwecken in Alfter-Ort zugute: „Diesmal haben wir uns dazu entschieden, die Anna-Schule zu unterstützen, da es uns wichtig ist, Projekte im Kinder- und Jugendbereich zu fördern,“ sagte der AGK-Vorsitzende Bernd Müller, der gemeinsam mit Kassierer Mathias Swerbinka und Geschäftsführer Manfred Nettekoven zur Scheckübergabe gekommen war. Ebenfalls dabei war Walter Nettekoven, der als Sänger die letzte Karnevalsparty ohne Gage unterstützt hatte. Ein Dank gilt auch Benedikt Kreuzberg, der für die technische Durchführung verantwortlich zeichnet.

Zweite XXL-Karnevalsparty im Januar in der KSH

In der laufenden Session lädt die AGK zu ihrer zweiten XXL-Karnevalsparty in der KSH am Herrenwingert ein. Die Sause findet statt am Samstag, 16. Januar 2027, ab 18 Uhr. Neben den Bands „Auerbach“ und „Kommando3“ sorgen die Showtanzgruppe der „Magic Dancers Remagen“, die Ehrengarde der Stadt Bonn sowie die Prinzengarde Alfter für ein buntes Programm. DJ Nico Jansen wird mit fetziger Partymusik den Besuchern einheizen. Karten gibt es ab sofort bei „Gabi’s Fotowelt“, Am Herrenwingert 14.

Wo einst die alte Turnhalle stand

Während der Sommermonate für die alte Turnhalle abgerissen. Copyright: Engel-Strebel

Direkt angrenzend an den Pausenhof der Anna-Schule liegt seit einigen Wochen eine weitere Fläche brach. Dort stand bis vor Kurzem noch die alte Turnhalle. Das Gebäude stammte aus den 1960er Jahren, war marode und konnte nicht mehr wirtschaftlich energetisch saniert werden. Im Zuge des seit Jahren laufenden ISEK-Prozesses („Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept“) „Neue Mitte Alfter“ mit Fördergeldern vom Land wurde beschlossen, die alte Halle abzureißen. Ersetzt wurde sie durch die neue, 2024 eröffnete KSH mit ihrer Spiel- und Sportfläche auf dem Dach.

Die Halle wurde damals feierlich durch den damaligen Bürgermeister Rolf Schumacher (CDU) und NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach eingeweiht. Die innovative KSH, realisiert durch das Kölner Architekturbüro Königs, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem NRW-Landespreis für Architektur. Für das neue Gebäude musste allerdings der dort vorhandene Spielplatz weichen.

Bauzäune und brachliegende Fläche statt Baustelle

Anstelle der alten Turnhalle soll nun eine neue Spielfläche gebaut werden. Das alte Sportgebäude wurde mittlerweile dem Erdboden gleichgemacht. Ursprünglich war geplant, dass es im August mit dem Bau des neuen Spielplatzes losgehen sollte.

Dieser sollte dann im ersten Quartal 2027 eingeweiht werden. Doch aktuell tut sich dort nichts. Lediglich Bauzäune und besagte brachliegende Fläche sind zu sehen.

Auf Nachfrage im Rathaus, weshalb dort bislang nichts geschehen ist, erklärte Bürgermeister Christian Lanzrath (SPD): „Die ursprünglich für Herbst 2026 geplante Umsetzung hatte sich aufgrund eines damals noch ausstehenden politischen Beschlusses verzögert.“

Baubeginn für erstes Quartal 2027 geplant

Die Ausschreibung für den Bau des neuen Spielplatzes sei mittlerweile erfolgt. Das wirtschaftlichste Angebot sei von einem ortsansässigen Unternehmen eingereicht worden, so Bürgermeister Lanzrath weiter. Anfang November sei die Firma von der Gemeinde beauftragt worden: „Der Baubeginn ist – vorbehaltlich geeigneter Witterungsbedingungen – für das erste Quartal 2027 vorgesehen“, erklärte der Bürgermeister.

Rutschenlandschaft, Kletteranlage und Kreisverkehr

Freuen dürfen sich die Kinder dann auf eine Rutschenlandschaft, eine Vier-Turm-Kletteranlage, ein Trampolin sowie eine Nestschaukel.

Sobald der Spielplatz fertiggestellt ist, beginnt zudem die Einrichtung eines Kreisverkehrs am Herrenwingert/Ecke Schlossstraße für den Buslinienverkehr sowie einer Haltestelle vor der KSH.