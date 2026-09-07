Die Bestsellerautorin Hera Lind wird am Donnerstag, 12. November 2026, in der Comedia Köln ihren Tatsachenroman „Erhobenen neuen Hauptes“ präsentieren, der am Vortag im Heyne Verlag erscheint. In ihrem neuen Roman erzählt Hera Lind die bewegende Lebensgeschichte von Tamar Dreifuß, einer Holocaust-Überlebenden, die als Kind die Shoah überlebte und sich trotz unvorstellbarer Verluste ein neues Leben aufbaute. Mit großer Empathie und sorgfältiger Recherche schildert Hera Lind das Leben einer Frau, deren Schicksal stellvertretend für viele Überlebende steht und gleichzeitig einzigartig ist: Als die Nationalsozialisten Litauen besetzen, versuchen ihre Eltern, die kleine Tamar durch ein Versteck unter falschem Namen zu retten. Nach Jahren von Verfolgung, Ghetto, Deportation und Flucht kämpfen Mutter und Tochter gemeinsam ums Überleben.

Tamar Dreifuß, die bis zu ihrem Tod im Oktober 2025 in Köln lebte, hat sich unermüdlich als Zeitzeugin, Pädagogin und Autorin für die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus eingesetzt und prägte mit ihrer Arbeit die Kölner Erinnerungskultur nachhaltig. Mit ihren Zeitzeugengesprächen an Schulen und öffentlichen Einrichtungen leistet sie einen unschätzbaren Beitrag zur historischen Bildung und zum gesellschaftlichen Dialog. Für ihr Engagement wurde sie vielfach gewürdigt.

Im Zentrum dieses besonderen Premierenabends steht die Entstehungsgeschichte eines Buchs um die beeindruckende Persönlichkeit Tamar Dreifuß und ihres außergewöhnlichen Lebens. Gemeinsam mit ihren Kindern Iris Hagedorn und Raphael Dreifuß sowie Bestsellerautorin Hera Lind spricht die Kulturchefin des Kölner Stadtanzeigers, Anne Burgmer, über Erinnerungen, Familiengeschichte, Verlust, Überlebenswillen und die nachfolgenden Verantwortungsgenerationen. Ein Abend über Mut, Menschlichkeit und die Kraft, auch nach schwersten Verlusten erhobenen Hauptes weiterzuleben. Musikalisch begleitet wird der Abend vom A-cappella- Gesangtrio Klangkunst.

Der Abend beginnt um 19 Uhr, Tickets gibt es hier unter diesem Link oder direkt bei Rausgegangen.de. Freie Platzwahl.

Der neue Roman kann vor Ort erworben werden. Hera Lind wird im Anschluss an die Buchpräsentation auf Wunsch signieren.

Hera Lind, nach einem Studium der Germanistik, Musik und Theologie zunächst als klassische Sängerin erfolgreich, zählt zu den populärsten Autorinnen Deutschlands. Mit ihren Tatsachenromanen, die persönliche Schicksale mit deutscher Geschichte und gesellschaftlichen Fragestellungen verbinden, erobert sie regelmäßig Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste. (red)