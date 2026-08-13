An heißen Sommertagen denken viele Menschen an einen Besuch im klassischen Freibad. Wer aber die Stadt gedanklich etwas verlassen möchte und sich nach Idylle sehnt, sollte wohl eher ein Wald- oder Naturschwimmbad ansteuern. Davon versprechen rund um Köln einige einen Sprung ins kühle Nass – mitten im Grünen.

Manche sind nostalgisch schön, andere könnten grüner nicht liegen und wieder andere locken mit Wassertrampolinen, Beach-Sportplätzen oder wellnessartigen Erholungsbereichen: Waldschwimmbäder sind die Freibadalternative mit Natur-Bonus, die wir an heißen Tagen besonders gerne besuchen. Hier stellen wir einige besonders idyllisch gelegene Freibäder vor.

Tipp: Bitte vergewissern Sie sich vor Ihrem Besuch auf den Webseiten der Schwimmbäder, dass das Bad auch tatsächlich geöffnet ist und ob Onlinetickets im Voraus gebucht werden müssen. Alle Angaben ohne Gewähr. Es handelt sich um eine Auswahl. Noch Vorschläge? Schreiben Sie uns gern an ksta-community@kstamedien.de.

1. Waldbad Dünnwald, Köln

Das Waldbad Dünnwald. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Das Waldbad Dünnwald liegt sehr schön im Grünen und direkt neben dem Wildpark. Es gibt ein Schwimmerbecken, das 50 Meter Länge misst, zwei Nichtschwimmerbecken, eine 42 Meter lange Wasserrutsche, ein Kinderbecken mit Elefantenrutsche und schöne Liegewiesen, die unter den Bäumen schattige Plätze bieten. Wer sich lieber bewegen möchte, kann auf einem Beachvolleyball und einem Beachsoccerplatz aktiv werden. Außerdem gibt es auf dem Gelände Tischtennisplatten, direkt daneben eine Minigolfanlage. Das Bad ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, etwa mit der Buslinie 154, Haltestelle Dünnwald Waldbad.

Besonderheiten: Mitten durch das Gelände des Waldbads führt ein Bachlauf. Es gibt einen kleinen Campingplatz am Waldbad mit Wohnwagen-Vermietung. Manchmal finden auch Konzerte und Schwimm-Events statt.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr | Eintritt: Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder unter 4 Jahren 0,50 Cent. Hier geht's zum E-Ticket.

Freies Ortskartell Köln-Dünnwald 1923 e.V., Peter-Baum-Weg 20, 51069 Köln |www.waldbad-camping.de | Waldbad Dünnwald auf Google Maps

2. Freibad Hoffnungsthal

Das Freibad Rösrath-Hoffnungsthal ist von Grün umgeben und hat eine große, breite Wasserrutsche. (Archivbild) Copyright: Jürgen Löffelsender/StadtWerke Rösrath - Energie GmbH

Das schöne Freibad liegt in der Nähe des Bahnhofs Hoffnungsthal in idyllischer Umgebung mit altem Baumbestand. Es gibt ein Schwimmerbecken mit Sprungturm, ein Nichtschwimmerbecken mit breiter Wasserrutsche, einen Unterwassergeysir und Sprudeltreppen. Für die ganz Kleinen gibt es ein Kinderbecken mit Regenbogenrutsche und Sonnenschirmen. Das Beachvolleyball-Feld und Strandkörbe in der Cafeteria sorgen für Urlaubsgefühle.

Besonderheiten: die breite Wasserrutsche und der hohe Sprungturm sorgen für Adrenalin bei Groß und Klein. Es gibt einen Unterwassergeysir.

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 19 Uhr | Eintritt: 5,50 Euro, Kinder unter 4 Jahren sind frei (am Freibad nur Barzahlung möglich) | Freibad Hoffnungsthal, Hover Weg 4, 51503 Rösrath | stadtwerke-roesrath.de/freibad

3. Freibad Milchborntal, Bergisch Gladbach

Pure Erfrischung im Freibad (Symbolbild) Copyright: dpa

In geschützter Waldrandlage finden Badegäste im Freibad Milchborntal ein nettes Angebot vor. Neben einer separaten Sprunganlage und einem 50-Meter-Schwimmerbecken gibt es auch einen schönen Nichtschwimmerbereich mit verschiedenen Wasserattraktionen, einem Kleinkind-Becken und einem Spielplatz. Auf den Liegewiesen finden Sonnenhungrige Erholung, zwischendurch kann man sich einen Snack am Büdchen holen oder sich im Wasser erfrischen.

Besonderheiten: Nach dem Schwimmen lädt ein Erholungsbereich mit Massagedrüsen, Whirl-Liegen und Bodensprudlern zum Entspannen ein.

Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder bis 17 Jahren 4 Euro, Kleinkinder bis 3 Jahren: 1 Euro | Öffnungszeiten: Mo bis So 10 bis 20 Uhr, bei schlechtem Wetter ist das Freibad von 10 bis 13 Uhr geöffnet, dann ab 13 Uhr geschlossen | Freibad Milchborntal, Milchborntalweg 69, 51429 Bergisch Gladbach | www.baeder-gl.de/milchborntal | Freibad Milchborntal auf Google Maps

4. Kombibad Paffrath, Bergisch Gladbach

Das Außenbecken des Paffrather Kombibades. (Archivbild) Copyright: Bäderbetriebsgesellschaft Bergisch Gladbach GmbH

Wunderschön im Grünen gelegen lockt das Paffrather Kombibad mit Becken zum drinnen und draußen schwimmen. Für sportliche Schwimmer gibt es ein 50-Meter-Becken. Spaß und Abkühlung bietet zudem das große Freizeitbecken mit einem sanft-abfallendem Einstieg für die kleinsten Besucher. Es gibt ein Kleinkinderbecken mit Sonnensegel. Auf dem Außengelände lässt es sich entspannt sonnen.

Besonderheiten: Es gibt eine 87 Meter lange Wildwasserrutsche. Außerdem stehen auch im Innenbereich Becken zur Verfügung.

Eintritt: Erwachsene 6,50 Euro, Kinder bis 17 Jahren 4,50 Euro, Kleinkinder bis 3 Jahren: 1 Euro | Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr | Kombibad Paffrath, Borngasse 2, 51469 Bergisch Gladbach | www.baeder-gl.de/kombibad-paffrath/freibad | Kombibad Paffrath auf Google Maps

5. Waldfreibad, Much

Das Waldfreibad in Much. (Archivbild) Copyright: Andre Moldenhauer/Bürgerstiftung Waldfreibad Much

Vor vielen Jahren war das schöne Waldfreibad im Bergischen, nach 75-jährigem Bestehen, kurz vor der Schließung. Eine Bürgerstiftung konnte das verhindern. Am Waldrand gelegen gibt es hier ein 25-Meter-Becken und ein Nichtschwimmerbecken, zwei Rutschen sowie ein Drei- und ein Ein-Meter-Sprungbrett. Kinder finden hier ein Kinderbecken und einen Spielplatz. Sportliche können sich beim Tischtennis oder Tischfußball betätigen.

Besonderheiten: Es gibt eine Matschanlage für Kinder. Die Bürgerstiftung betreibt hier einen schönen Imbiss mit Terrasse. Außerdem gibt es barrierefreie Beckenzugänge.

Das Freibad Much hat es im großen Tui-Freibadranking der beliebtesten Freibäder mit 1000 Bädern auf Rang 200 geschafft.

Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder und Jugendliche 3 Euro, Kinder bis 2 Jahren haben freien Eintritt. Saisonkarten und Vergünstigungen mit dem Mucher Pass erhältlich | Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, Dienstag und Donnerstag bereits ab 7 Uhr. Bei schlechtem Wetter gelten geänderte Öffnungszeiten, bei unsicherer Wetterlage wird darum gebeten, den Anrufbeantworter anzurufen: 02245 911106. | Waldfreibad Much, Bockemsweg 7, 53804 Much | www.waldfreibad-much.de | Waldfreibad Much auf Google Maps

6. Heidebad, Solingen

Das Heidebad in Solingen. (Archivbild) Copyright: Bäder Solingen

Das Freibad im Naturschutzgebiet der Ohligser Heide liegt mitten im Wald – wie sich das für ein richtiges Waldfreibad gehört. Das Wasser wird von der Sonne erwärmt, es gibt ein 50-Meter Becken, ein großes Nichtschwimmerbecken mit kleiner Rutsche und ein Babybecken. In einem abgetrennten Sprungbecken geht es von einem, drei und fünf Metern Höhe hinunter ins Wasser.

Besonderheiten: Der Fünf-Meter-Sprungturm.

Öffnungszeiten: täglich 10.30 bis 19 Uhr (je nach Witterung) | Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder/ Jugendliche unter 18 Jahre 2 Euro, Kinder bis 5 Jahre frei | Heidebad, Langhansstraße 100, 42697 Solingen | www.facebook.com/HeidebadSolingen | www.solingen.de | Heidebad Solingen auf Google Maps

7. Panoramabad Bonn Rüngsdorf

Der Weitblick führt von der Liege direkt ins bewaldete Siebengebirge, der Nahblick führt auf die umliegenden Villen von Bad Godesberg. Denn hier liegt das Schwimmbad mit Ausblick, mitten im Villenviertel. Das vom Tourismusverband NRW als eines der schönsten Freibäder am Rhein genannte Schwimmbad wurde 1930 erbaut und 1993 umfangreich saniert. Es gibt ein Sportbecken, ein Sprungbecken, ein Attraktionsbecken und ein Planschbecken.

Besonderheit: Ein in der Nacht beleuchteter ellipsenförmiger Zehnmeterturm gilt als Wahrzeichen des Freibades. Neben einem Abenteuerspielplatz mit großem Sand- und Matschplatz gibt es auch eine 27,5 Meter lange Wasserrutsche. Frühe Öffnungszeiten.

Das Freibad Rüngsdorf hat es im großen Tui-Freibadranking der beliebtesten Freibäder mit 1000 Bädern auf Rang 164 geschafft.

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 19 Uhr; zusätzlich Montag bis Freitag, 6.30 bis 10 Uhr (ein Becken) | Eintritt: 5 Euro (Erwachsene); 2,50 Euro (Kinder von 7 bis 18 Jahren, ermäßigt). | Panoramabad Bonn-Rüngsdorf, Am Schwimmbad 8, 53179 Bonn | www.bonn.de | Panoramabad Bonn auf Google Maps

8. Blütenbad Leichlingen

So sieht das idyllisch gelegene Blütenbad Leichlingen nach der Sanierung aus. Copyright: Blütenbad Leichlingen

Zu seinem romantischen Namen ist das Blütenbad durch seine Lage in der „Blütenstadt Leichlingen“ gekommen. Das Freibad liegt zwar nicht mitten im Wald, sondern in einem Wohngebiet – allerdings auf einem weitläufigen Gelände mit viel altem Baumbestand und schattigen Plätzen. Nach einer Sanierung wurde etwas verkleinert, die Tiefen wurden angepasst. Neben dem Nichtschwimmerbecken wartet auf Gäste jeglichen Alters eine 10 Meter lange Breitrutsche mit drei Rutschbahnen und eigenem Landebecken. Es gibt ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken sowie Sprungmöglichkeiten von einem und drei Metern.

Besonderheiten: Eine Attraktion ist der ca. 115 Quadratmeter große Spraypark mit sechs attraktiven Wasserspielgeräten, wie zum Beispiel einem Lasertor, Wasserdrachenkopf oder Wasserkanonen. Es gibt viele Wasserspielattraktionen.

Öffnungszeiten Freibad: Hier checken | Eintritt: Haupttarif 4 Euro | Blütenbad Leichlingen, Am Büscherhof 45, 42799 Leichlingen |www.bluetenbad.com | Blütenbad Leichlingen auf Google Maps

9. Waldbad Hilden

Eine Frau sitzt in einem Freibad am Beckenrand. (Symbolbild) Copyright: dpa

Im Hildener Stadtwald gelegen, zählt das Waldbad Hilden zu den größten und vielseitigsten Freibädern der Region. Neben einem 50-Meter-Schwimmbecken gibt es hier ein ebenso großes Nichtschwimmerbecken, mehrere Rutschen, einen Sprungturm und weitläufige Liegewiesen unter alten Bäumen. Kleine Gästen können sich im Planschbecken mit Wasserspiel abkühlen.

Besonderheiten: Die große Sprunganlage mit Plattformen bis in zehn Metern Höhe. Drei ganz verschiedene Rutschen.

Öffnungszeiten Bad: Täglich von 11 bis 18.30 Uhr | Eintritt: 6,70 ab 17 Jahre, Kinder und Jugendliche 3,50 Euro, Mehr Tarife hier | Waldbad Hilden, Elberfelder Straße 173, 40724 Hilden | stadtwerke-hilden.de/baeder/waldbad | Waldbad auf Google Maps

10. Freibad Heimbach

Eine Frau treibt im kühlen Wasser eines Pools. (Symbolbild) Copyright: Julian Stratenschulte/dpa

Umgeben von bewaldeten Hängen des Nationalparks Eifel liegt das Freibad Heimbach in einer besonders reizvollen Naturkulisse. Hohe Bäume spenden an heißen Tagen Schatten, während die Landschaft mit grünen Wäldern und das Rurtal echtes Urlaubsgefühl aufkommen lässt. Neben einem Schwimmerbecken gibt es einen Nichtschwimmerbereich mit kleiner Insel, Wasserrutsche und Schwalldusche sowie ein Planschbecken mit mehreren Wasserzonen, Springbrunnen und Sonnensegel für die jüngsten Badegäste. Eine große Liegewiese, ein Imbiss und barrierefreie Zugänge runden das Angebot ab.

Besonderheiten: Wer hier ins Wasser springt, badet mitten in einer der schönsten Landschaften Nordrhein-Westfalens – weit weg vom Trubel der Stadt.

Öffnungszeiten: Hier checken | Eintritt: Erwachsene 7 Euro, Kinder und Jugendliche 4 Euro, Kinder bis vier Jahre frei | Freibad Heimbach, Auf Wissen Woog, 52396 Heimbach | www.freibad-heimbach.de | Auf Google Maps anzeigen

Geschlossene Bäder 2026: In diesen Bädern ist der Betrieb nicht möglich:

Waldfreibad Steinbachtalsperre, Eifel: Nicht geöffnet

Wegen der Unwetter des Jahres 2021 bleibt das Freibad an der Steinbachtalsperre auch 2026 geschlossen. Im April 2025 haben die Bauarbeiten zur Sanierung und Umgestaltung des Bades begonnen. Die Arbeiten sollen in 2026 abgeschlossen werden, so dass der Badebetrieb in 2027 wieder aufgenommen werden kann.

Umgeben von traumhafter Natur eignet sich das Waldfreibad an der Steinbachtalsperre in der Eifel bestens als Ausflugsziel. Das Schwimmerbecken gilt mit 8000 Quadratmetern Wasserfläche und 100 Metern Durchmesser als das größte Naturwasserbecken der Eifel und wird aus der Talsperre gespeist. Ein großes Nichtschwimmerbecken (70 mal 20 Meter) ist vom restlichen See abgegrenzt, gechlort und gefiltert. Die Tiefe liegt zwischen 40 und 110 Zentimetern. Es gibt Wasserspielzeug zum Spielen vor Ort.

Besonderheiten: Wer hoch hinaus will, wagt den Sprung vom Sprungturm mit 1-, 3- und 5-Meter-Plattformen. Es gibt Tischtennisplatten, einen Spiel- und Bolzplatz, eine Wasserrutsche und ein Wassertrampolin. Außerdem sind eine 4 mal 4 Meter große Wasserinsel und zwei kleinere Schwimminseln im Naturbecken verankert.

Das Naherholungsgebiet um die Talsperre hat darüber hinaus noch viel zu bieten: Ein drei Kilometer langer Rundweg führt um den See. Zu Fuß dauert die Runde etwa 45 Minuten. Es gibt eine Minigolfanlage und einen großen Wasserspielplatz, durch den ein künstlicher Bachlauf führt.

Öffnungszeiten: 2025 geschlossen

Waldfreibad Steinbachtalsperre, Talsperrenstraße 125, 53881 Euskirchen | www.euskirchen.de | Waldfreibad Steinbachtalsperre auf Google Maps

Lemmerzbad, Königswinter: Nicht geöffnet

Mit Blick auf das Siebengebirge: Die Lage des Lemmerzbads in Königswinter ist einmalig. Copyright: © Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH

Das Lemmerzbad hatte schon im Jahr 2024 und 2025 nicht geöffnet.

Ein Sprecher der Stadt Königswinter erklärt 2025 auf Anfrage, das Lemmerz-Freibad bleibe auch 2026 leider geschlossen, da es saniert wird. Die Wiedereröffnung sei für die Freibad-Saison 2027/2028 geplant.

Darauf kann man sich dann wieder freuen: Das Einzigartige am Lemmerzbad ist eindeutig seine Lage. Hier liegt man auf einer der drei Liegewiesen am oder direkt im erfrischenden Pool mit bester Aussicht auf den Drachenfels. Zur anderen Seite schaut man auf Bonn und den Rhein. Da können wahrhaftig Urlaubsgefühle aufkommen. Drei Becken bieten Badespaß: ein Planschbecken, ein Nichtschwimmerbecken und ein tiefes 50-Meter-Becken.

Freibad Lemmerzbad, Oberweingartenweg, 53639 Königswinter | www.schwimmtreff-koenigswinter.de | Lemmerzbad auf Google Maps (lkl)