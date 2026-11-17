„Flavor first" – der Geschmack geht vor, das ist die Küchenphilosophie von Nisha Vora. Mit ihrem Blog, Instagram-Account und YouTube-Kanal „Rainbow Plant Life" begeistert die ehemalige Anwältin und heutige Kochbuchautorin Millionen Followerinnen und Follower, zudem schreibt sie Rezepte für die New York Times.

Mit „Big Vegan" hat sie nun im DuMont-Buchverlag ein Buch vorgelegt, das zum Klassiker werden soll: Auf 608 Seiten und mit 150 Rezepten erklärt Nisha Vora die Prinzipien der veganen Küche, zeigt, wie man aus jeder Zutat das Beste herausholt, und mit welchen Kombinationen und Techniken maximale geschmackliche Tiefe gelingt. Ob geschmorte Karotten mit Dill-Gremolata, Tomatensalat mit Tofu-Ricotta oder Sandwiches mit koreanischer BBQ-Jackfrucht – „Big Vegan" ist auch für Nicht-Veganerinnen und -Veganer ein Muss.

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Der „Kölner Stadt-Anzeiger" verlost im Genuss-Newsletter „Zu Tisch" in der Ausgabe vom 26. November 2026 drei Exemplare von „Big Vegan" im Wert von je 44 Euro. Wer bei der Verlosung mitmachen möchte, kann den Newsletter hier kostenlos abonnieren. Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail kontaktiert. Im Genuss-Newsletter erfahren Sie jeden Donnerstags Neuigkeiten aus der Kölner Gastrowelt.

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