Der gruseligste Tag des Jahres steht kurz bevor. Wenn Zombies, Gespenster und andere Monster aus ihren Verstecken kriechen und Angst und Schrecken verbreiten, kann das nur eines bedeuten: Es ist Halloween.

Rund um den 31. Oktober und natürlich am Gruseltag selbst feiert Köln, die Region und ganz NRW das Fest. Wer nicht auf dem Sofa bei einem gruseligen Film sitzt, kann losziehen und selber etwas erleben.

Halloween in Köln und Region

Wir haben geschaut, auf welchen Veranstaltungen man sich in Köln und Umgebung am besten gruseln kann und einige Termine gefunden, die sich kleine und große Halloween-Fans im Kalender vormerken können. Ob zartbeseitet oder mit Nerven aus Stahl, Kinder oder ältere Grusel-Fans – für jeden sollte Etwas dabei sein.

1. Halloween entgruselt im Affen- und Vogelpark Eckenhagen

17./18., 24./25. und 31. Oktober sowie 1., 7. und 8. November 2026

Kids an Halloween. (Symbolbild) Copyright: John Haeger/Standard-Speaker via AP

Im Affen- und Vogelpark Eckenhagen geht es an mehreren Wochenenden schaurig, aber ausdrücklich nicht zu gruselig zu. Auf dem Programm stehen Kürbisschnitzen, Gruselgeschichten, ein Herbstmarkt, Stockbrot am Lagerfeuer und eine Fackelrunde zu Eulen und Polarfüchsen.

Wo: Affen- und Vogelpark Eckenhagen, Am Bromberg, 51580 Eckenhagen | Preise: regulär, Erwachsene: 19,90 Euro, Kinder bis 14 Jahre 17,90 Euro, Kinder bis 90 cm freier Eintritt, Hunde an der Leine 1 Euro | Weitere Informationen finden Sie unter www.affen-und-vogelpark.de. Eindrücke aus den letzten Jahren gibt es auf YouTube.

2. Horror im Movie-Park

26. September bis 8. November 2026, an ausgewählten Tagen

Gruselige Spukgeschichten gehören an Halloween dazu. (Symbolbild) Copyright: imago/Westend61

Ein Vorreiter in Sachen Halloween-Events ist der Movie Park in Bottrop. Schon vor langer Zeit hat der Park damit begonnen, sich im Herbst auf das beliebte Gruselfest zu konzentrieren. Im Movie Park Germany in Bottrop wird Halloween vor allem für Horror-Fans zum Ausflugsziel. 2026 gibt es unter anderem das neue Horrorhaus „Jason Universe“, die Live-Horror-Game-Show „PHOBIA“, neun Horrorhäuser und mehr als 300 Monster; parallel gibt es mit „Halloween for Kids“ auch ein kindgerechteres Angebot.

Es gibt verschiedene Preisstrukturen. Zeit-Tickets für die Horrorhäuser können ausschließlich online erworben und müssen zusätzlich zum Parkeintritt gebucht werden. Tickets aktuell ab 38,90 Euro.

Wo: Movie Park Germany, Warner-Allee 1, 46244 Bottrop | Alter: einige Horrorhäuser mit Altersempfehlung ab 16 Jahren | Mehr Informationen zu Preisen und Co. unter movieparkgermany.de.

3. Happy Place - Immersives Haunted House in der Orangerie

Datum: 28., 29. und 30. Oktober, 31. Oktober sowie 1. November 2026

Wer Halloween lieber als intensives Theatererlebnis erlebt, kann sich in Köln bei „CONSORTIUM 2058“ der FreAkademy in eine dystopische Zukunft versetzen lassen. Die Besucher werden Teil einer fiktiven Glaubensgemeinschaft und bewegen sich durch verschiedene Räume, in denen Schauspiel, Installation und interaktive Elemente miteinander verbunden werden. Inhaltlich geht es um künstliche Intelligenz, Quantenphysik und die Grenzen des Kapitalismus. Die psychologisch angelegte Horror-Inszenierung richtet sich an Erwachsene und dauert rund 100 Minuten.

Wo: Orangerie Theater, Volksgarten, Volksgartenstraße 25, 50677 Köln | Zeit: 28.–30. Oktober jeweils 20 Uhr; 31. Oktober um 18.30 und 21 Uhr; 1. November um 20 Uhr | Preis: ab 29,99 Euro | Alter: ab 18 Jahren | Mehr Informationen auf www.orangerie-theater.de

Hinweis: Die Inszenierung enthält unter anderem Dunkelheit, laute Geräusche, Lichteffekte, Nacktheit und die Thematisierung von Suizid.

4. Hallownights im Eifelpark Gondorf

26. September sowie 2./3., 9./10. und 16./17. Oktober 2026

Illuminierte Wege im Eifelpark Gondorf. (Symbolbild) Copyright: © Eifelpark

Im Eifelpark treffen Familienprogramm und Horror aufeinander. Tagsüber gibt es Halloween-Dekoration, eine Kinder-Maze und Geisterjäger, bei den HalloWnights am Abend zusätzlich fünf Horror-Attraktionen für Besucher ab 16 Jahren sowie eine Feuershow.

Wie viel: Ab 10 Uhr gelten die regulären Eintrittspreise, damit kann man von 10 bis 22 Uhr im Eifelpark bleiben. Ab 16 Uhr kostet der Eintritt mit dem Hallownights Ticket 24,90 Euro p. P. ab 105 cm, damit kann man den Eifelpark von 16 bis 22 Uhr besuchen | Wo: Weißstraße 12, 54647 Gondorf | Wann: 26. September sowie 2./3., 9./10. und 16./17. Oktober 2026, Halloween-Event von 16 bis 22 Uhr, vorher normaler Parkbesuch möglich

Mehr Informationen: www.eifelpark.de/hallownights

5. Gruseltage im Märchenwald

17. Oktober bis 1. November 2026

Gruseltage 2025 im Märchenwald. (Archivbild) Copyright: Märchenwald Altenberg

Im Märchenwald Altenberg wird es zwischen Hexen, Geistern und mystischen Lichtern schaurig. Neben einer Hexen-Gruselrallye und einem Grusellabyrinth gibt es an den Wochenenden und an Halloween Kinderschminken, Zauberei und einen Kostümwettbewerb für Kinder bis zehn Jahre.

Wo: Märchenwald Altenberg, Märchenwaldweg 15, 51519 Odenthal | Wann: 15:30 bis 20 Uhr | Wie viel: ab 9,50 Euro unter der Woche, ab 9,90 an den Festtagen, Erwachsene zahlen 1 Euro mehr | Mehr Infos und Tickets: maerchenwald-altenberg.de

6. Zauberer- und Hexennacht und Gespenster-Spektakel auf dem Gertrudenhof

Spooky Night am 17. Oktober; Gespensterspektakel am 23., 24., 30. und 31. Oktober 2026

Kinderhexe an Halloween (Symbolbild) Copyright: picture alliance / Danny Lawson / PA Wire / dpa

Der Gertrudenhof in Hürth lädt im Oktober zu mehreren Halloween-Abenden ein. Bei der Spooky Night im Kürbispark gibt es Walking Acts, Kürbisschnitzen und besondere Lichtstimmung, an den späteren Terminen folgt ein Gespensterspektakel mit großer Fackelwanderung über das Erlebnisgelände.

Wie viel: je nach Veranstaltung, etwa ab 13,90 Euro, frei für Kinder unter drei Jahren/Gespenster-Spektakel ab 15,90 Euro | Zeiten: Spooky Night 18–21.30 Uhr; Gespensterspektakel 18.30–21.30 Uhr | Wo: Gertrudenhof, Lortzingstraße 160, 50354 Hürth | Mehr Informationen zu Tickets und Co.: erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de

7. Halloween auf Burg Satzvey

24. und 31. Oktober 2026

Der gruselige Fährmann auf dem See vor Burg Satzvey. (Symbolbild) Copyright: Thomas Steinicke

Auf der mittelalterlichen Burg Satzvey gibt es zunächst ein Familienprogramm mit Kürbisschnitzen und weiteren Aktionen. Ab 18 Uhr wird es deutlich gruseliger: Dann beginnt das Abendprogramm mit dem Parcours des Schreckens, später folgt eine Geisterdisco.

Wo: Burg Satzvey, An d. Burg 3, 53894 Mechernich |Wann: 24. und 31. Oktober 2026, Familienprogramm ab 15 Uhr; Parcours des Schreckens 19–21.30 Uhr; Geisterdisco ab 21 Uhr | Wie viel: Kinder 15 Euro; Erwachsene am 24. Oktober 22 Euro im Vorverkauf, am 31. Oktober 25 Euro im Vorverkauf | Mehr Infos zu Tickets und Co.: www.burgsatzvey.de

8. Halloween auf dem Glessener Mühlenhof

Datum: 24., 25. und 31. Oktober 2026

Drei geschnitzte Halloweenkürbisse werden mit Kerzen von innen beleuchtet. (Archivbild) Copyright: Ole Spata/dpa

Auf dem Glessener Mühlenhof wird Halloween zum Familienausflug mit Kürbisschnitzen, Geisterschminken, Stockbrot und einem Kindergeisterzug. Der Zug mit Laternen, Lichtern und Taschenlampen zieht bei Einbruch der Dunkelheit über das Gelände und ist im Eintritt enthalten.

Ort: Glessener Mühlenhof, Bergheim-Glessen | Zeit: Gelände ab 9 Uhr; Halloween-Programm ab 12 Uhr; Geisterzug ab etwa 18.45 Uhr am 24. Oktober und ab etwa 17.45 Uhr am 25. und 31. Oktober | Preis: 12 Euro ab 4 Jahren, 6 Euro für Kinder von 1 bis 3 Jahren | Infos: Halloween auf dem Glessener Mühlenhof

9. Halloween im Tolli-Park

30. und 31. Oktober 2026

Gruselgestalt an Halloween (Symbolbild) Copyright: Andreas Arnold/dpa

Der Tolli-Park in Mayen verwandelt sich an zwei Abenden in eine Halloween-Welt für Familien. Neben den Fahrgeschäften sorgen Feuershows, Beleuchtung, mystische Wesen, Kinderschminken, Stockbrot und eine Kostümprämierung für Gruselstimmung.

Wo: Tolli-Park, Nikolaus-Otto-Straße 11, 56727 Mayen | Wann: 16 bis 23 Uhr | Wie viel: ab 19,90 Euro im Frühbucher-Vorverkauf; 22,90 Euro regulär im Vorverkauf, 26,90 Euro Abendkasse | Mehr Informationen: tolli-park.de

10. Panarbora Geisterpark

Termin: 26. September bis 1. November 2026

Im Naturerlebnispark Panarbora wird der Baumwipfelpfad zum Geisterpark. Besucher können an einer Gespenster-Rallye teilnehmen, Bastelaktionen ausprobieren oder bei den Grusel-Grausel-Führungen am Abend den Baumwipfelpfad in Halloween-Stimmung erleben.

Wo: Nutscheidstraße 1, 51545 Waldbröl | Wann: 26. September bis 1. November 2026, Park je nach Tag unterschiedlich; Grusel-Grausel-Führungen freitags, samstags und sonntags um 17 Uhr | Wie viel: Parkeintritt ab 7,40 Euro für Kinder und 10,90 Euro für Erwachsene; Führung zusätzlich 5 Euro (Fr./Sa.) bzw. 7,50 Euro (So.) mehr dazu hier | Mehr Infos: www.panarbora.de

11. KidsOween im FORT FUN

11., 18. und 25. Oktober 2026

Im FORT FUN beginnt die Halloween-Saison mit einem Familienprogramm. Beim KidsOween gibt es unter anderem ein Grusel-Heulabyrinth, eine Kinder-Maze, Walk-Acts, Gruselmusik, Kinderschminken sowie Snacks und Stockbrot.

Wo: FORT FUN Abenteuerland, Bestwig-Wasserfall | Wann: etwa 12–17 Uhr | Preis: im regulären Parkeintritt enthalten | Infos: FORT FUN KidsOween

12. Zombie Walk Bonn

Datum: 30. Oktober 2026

Als Zombies geschminkte Menschen nehmen am 'Zombie-Walk' in Essen teil. (Archivbild) Copyright: picture alliance/dpa

Wer es etwas düsterer mag, kann sich in Bonn den Zombies anschließen. Beim Zombie Walk ziehen verkleidete Teilnehmer durch die Bonner Innenstadt und Altstadt; der Veranstalter Resident Evil Squad Bonn hat die notwendigen Genehmigungen für die Veranstaltung 2026 bestätigt.

Ort: Start am Münsterplatz in Bonn | Zeit: 19 Uhr | Preis: kostenlos | Infos: Zombie Walk Bonn

13. Gruselshow im Max Ernst Museum Brühl

Das Max Ernst Museum. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Am Halloween-Nachmittag können Kinder ab acht Jahren im Fantasie Labor des Max Ernst Museums gruselige Masken aus nachhaltigen Materialien gestalten. Anschließend geht es mit den selbst gebastelten Masken und viel „Rabbatz“ durch die umliegenden Straßen. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht.

Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 16–19 Uhr | Wo: Fantasie Labor/Max-Ernst-Geburtshaus, Schloßstraße 21, 50321 Brühl | Alter: ab 8 Jahren | Kosten: 12 Euro pro Kind | Anmeldung: bis 27. Oktober über den Ticketshop | Wichtig: Das eigentliche Museum ist derzeit wegen Bauarbeiten geschlossen; die Halloween-Aktion findet im Fantasie Labor statt | Zum Programm des Max Ernst Museums