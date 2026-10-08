Halloween muss für Kinder nicht gleich eine Nacht voller Horror sein. In Köln gibt es rund um den 31. Oktober diverse Veranstaltungen, bei denen kleine Hexen, Geister und Monster kindgerecht auf ihre Kosten kommen.

Vom Kürbisschnitzen und Basteln über Kindertheater und Kinderkonzerte bis zur Familienparty ist für verschiedene Altersgruppen etwas dabei.

Halloween für Kinder in Köln und Umgebung

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor dem Besuch noch einmal die Informationen des jeweiligen Veranstalters, da es kurzfristig zu Änderungen kommen kann.

Halloween-Monster basteln in Porz

Halloween-Deko kann man auch gut selbst basteln. (Symbolbild) Copyright: Laura Klemens

Schon vor Halloween können Kinder in der Stadtteilbibliothek Porz kreativ werden. Beim Kreativ-Tag am 22. Oktober werden eigene Halloween-Monster gebastelt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wann: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 16 bis 18 Uhr | Wo: Stadtteilbibliothek Porz, Alfred-Moritz-Platz 1, 51143 Köln| Alter: ab 6 Jahren | Kosten: kostenlos | Infos: Stadt Köln – Stadtteilbibliothek Porz

Kürbisschnitzen bei Dinger's

Ein beleuchteter Kürbis steht zu Halloween vor einem Haus. (Arachivbild) Copyright: dpa

Bei Dinger's in Vogelsang können Kinder ihren eigenen Halloween-Kürbis gestalten. Am 24. Oktober wird geschnitzt, gematscht und verziert; zusätzlich können sich die Kinder mit gruseligen Halloween- oder herbstlichen Motiven schminken lassen.

Wann: Samstag, 24. Oktober 2026, 11 bis 17 Uhr | Wo: Dinger's Gartencenter, Goldammerweg 361, 50829 Köln | Kosten: 7 Euro pro Kürbis | Infos: Dinger's Gartencenter

Halloween-Kunstwerkstätten bei PURINO

Bemalte Kürbisse liegen vor einem Hof. (Symbolbild) Copyright: dpa

Bei den Halloween-Kunstwerkstätten im PURINO Mülheim können Kinder gleich an mehreren Sonntagen kreativ werden. Je nach Termin werden Kürbisse bemalt, Pizza im Halloween-Look belegt oder Pasta in gruselige Formen gebracht. Eine erwachsene Begleitperson muss dabei sein.

Wann: 11., 18. und 25. Oktober 2026, jeweils 12 bis 14 Uhr | Wo: PURINO, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln-Mülheim | Kosten: 29,90 Euro pro Kind, inklusive Material, Getränk und Essen | Anmeldung: erforderlich | Infos: PURINO Köln

Halloween-Frühstück im Hard Rock Cafe

Ausstellungsstück im Hard Rock Café Köln. (Archivbild) Copyright: Lia Gasch

Beim „Lil' Monsters Breakfast“ wird Halloween schon am Vormittag gefeiert. Neben einem amerikanischen Frühstücksbuffet gibt es für die Kinder Bastelaktionen und Halloween-Bingo. Beim Kostüm-Laufsteg können sie anschließend ihre Verkleidungen präsentieren.

Wann: Sonntag, 25. Oktober 2026, 9.30 bis 12.30 Uhr | Wo: Hard Rock Cafe Köln, Gürzenichstraße 8, 50667 Köln | Kosten: ab 14,95 Euro | Infos: Hard Rock Cafe Cologne – Eventkalender

Halloween-Aktionstag in der Stadtbibliothek Mülheim

Halloween-Deko am Fenster. (Symbolbild) Copyright: Laura Klemens

In der Stadtteilbibliothek Mülheim dreht sich am 30. Oktober alles um Halloween. Der Aktionstag richtet sich an die ganze Familie und bietet verschiedene Aktivitäten rund um die Gruselnacht. Der Eintritt ist frei.

Wann: Freitag, 30. Oktober 2026, 12 bis 18 Uhr | Wo: Stadtteilbibliothek Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln | Kosten: kostenlos | Infos: Stadt Köln – Aktionstag Halloween

WuselWerk goes Gruselwerk

Drei geschnitzte Halloweenkürbisse werden mit Kerzen von innen beleuchtet. (Symbolbild) Copyright: Ole Spata/dpa

Im WuselWerk in Zündorf wird Halloween mit einer Familienparty gefeiert. Ab 14 Uhr stehen eine Seifenblasen-Party, Kinderschminken, Kostümspaß und eine Verlosung auf dem Programm; dazu gibt es Pommes, Grillwürstchen und Chicken Nuggets.

Die Veranstaltung ist laut Veranstalter inzwischen ausverkauft.

Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, ab 14 Uhr | Wo: WuselWerk, Burgweg 12, 51143 Köln-Zündorf | Kosten: 10 Euro pro Person | Wichtig: bereits ausverkauft | Infos: WuselWerk Köln – Veranstaltungen

Grusel-Kirche in Deutz

Ein Halloween-Kürbis und Kerzen in einem Garten. (Symbolbild) Copyright: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

In der evangelischen St.-Johannes-Kirche in Deutz wird Halloween mit einer Familienparty gefeiert. Kinder von vier bis elf Jahren können tanzen, Spiele machen und bei einem Kostümwettbewerb mitmachen – der Grusel soll dabei ausdrücklich kindgerecht bleiben.

Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 15 bis 18 Uhr | Wo: Evangelische St.-Johannes-Kirche, Tempelstraße, 50679 Köln-Deutz | Alter: 4 bis 11 JahreKosten: 2,72 bis 5,90 Euro | Infos: Grusel-Kirche

Spukalarm bei Kasperle

Die Wohngemeinschaft in Köln. (Archivbild) Copyright: Herbert Bucco

Für jüngere Kinder gibt es am Halloween-Nachmittag ein schaurig-lustiges Puppentheater. Bei „Spukalarm bei Kasperle“ geht es um seltsame Geräusche im Königsschloss, eine Geisterjagd und eine kleine Mutprobe. Das Stück ist für Kinder von drei bis sieben Jahren gedacht.

Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 15 bis 16 Uhr | Wo: Die Wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln | Alter: 3 bis 7 Jahre | Kosten: 8 Euro für Kinder, 12 Euro für Erwachsene | Infos: Spukalarm bei Kasperle

Halloween im Lindenthaler Tierpark

Wer hat den buntesten Schmuck? Ein Pfau im Tierpark in Lindenthal. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Auch im Lindenthaler Tierpark wird es am Halloween-Samstag lustig-schaurig. Für Kinder gibt es Spiele, Bastelspaß und Tierrätsel rund um Halloween. Der Eintritt ist frei.

Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 12 bis 16 Uhr | Wo: Lindenthaler Tierpark, Marcel-Proust-Promenade 1/ Ecke, Kitschburger Str., 50935 Köln | Kosten: kostenlos | Infos: Lindenthaler Tierpark – Halloween 2026

Gruselkrimitour in Rodenkirchen

Startet ganz harmlos auf dem Maternusplatz Rodenkirchen: Die Gruselkrimitour. (Symbolbild) Copyright: Laura Klemens

Bei der Gruselkrimitour „Der Fluch des Untoten aus Köln“ werden Kinder selbst zu Detektiven. Auf einer rund zweistündigen Tour durch Rodenkirchen und am Rhein müssen sie Hinweise finden und einen alten Kriminalfall lösen. Die Tour ist für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren konzipiert und wird an das Alter der Gruppe angepasst.

Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 15.45, 18.30 und 21.30 Uhr | Wo: Treffpunkt Maternusplatz, 50996 Köln-Rodenkirchen | Alter: 6 bis 16 Jahre | Kosten: 14 Euro pro Kind, 16 Euro pro Erwachsener | Dauer: etwa 2 Stunden | Anmeldung: erforderlich | Infos: 7zeitenstiefel – Gruselkrimitour

Gruselplansch mit Planschemalöör

In der Stadthalle Köln steigt an Halloween eine große Kinderparty mit Planschemalöör. Auf dem Programm stehen Musik, Tanzen, Stopptanz und Halloween-Überraschungen; im Foyer können sich die Kinder schon vor dem Konzert bei Spiel- und Gruselaktionen die Zeit vertreiben. Als Special Guest ist Druckluft dabei, das Konzert ist für Familien mit Kindern ab zwei Jahren gedacht.

Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, Einlass 15.30 Uhr, Beginn 16.30 Uhr | Wo: Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln | Alter: ab 2 Jahren | Kosten: 18 Euro pro Person; Familienticket 65 Euro | Infos: Stadthalle Köln – Gruselplansch

Halloween-Run im Forstbotanischen Garten

Kostümierte Läufer starten beim Halloween-Run durch den Botanischen Garten. (Archivbild) Copyright: Thilo Schmülgen

Wer Halloween sportlich angehen möchte, kann beim Halloween-Run durch den Forstbotanischen Garten starten. Für Kinder gibt es den 500 Meter langen Little Candy-Run für die jüngeren Jahrgänge und den 1,5 Kilometer langen Big Candy-Run für ältere Kinder. Beide Läufe sind ohne Zeitmessung, im Ziel gibt es Süßes und ein Gruselzertifikat.

Wann: Samstag, 31. Oktober 2026 | Little Candy-Run: 17 Uhr, 500 Meter, bis einschließlich Jahrgang 2019 | Big Candy-Run: 17.30 Uhr, 1,5 Kilometer, Jahrgänge 2011 bis 2018 | Wo: Forstbotanischer Garten, Schillingsrotter Straße 99, 50996 Köln | Kosten: 6 Euro beziehungsweise 10 Euro bis 25. Oktober; danach 8 beziehungsweise 12 Euro | Infos: Halloween-Run Köln – Infos und Anmeldung

HalloFeen in der Lutherkirche

Die Lutherkirche in der Südstadt. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Eine etwas andere Halloween-Party gibt es in der Südstadt. Bei „HalloFeen!“ geht es weniger um klassischen Grusel als um Feen, Elfen, Trolle und Waldgeister: Familien können in der Kirche tanzen, draußen gibt es Feuer und weitere Überraschungen. Gefeiert wird angelehnt an das keltische Samhain-Fest.

Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 17 bis 21 Uhr | Wo: Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 2–4, 50677 Köln | Kosten: Erwachsene 12 Euro, Kinder ab Laufalter 5 Euro | Infos: Lutherkirche – HalloFeen!