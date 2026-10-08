Halloween mit Kindern in Köln: Von Kürbisschnitzen bis Kinderparty – diese Veranstaltungen sorgen im Oktober für Grusel und Spaß.
Gruselspaß für kleine GeisterDiese Halloween-Events gibt es 2026 für Kinder in und um Köln
Halloween muss für Kinder nicht gleich eine Nacht voller Horror sein. In Köln gibt es rund um den 31. Oktober diverse Veranstaltungen, bei denen kleine Hexen, Geister und Monster kindgerecht auf ihre Kosten kommen.
Vom Kürbisschnitzen und Basteln über Kindertheater und Kinderkonzerte bis zur Familienparty ist für verschiedene Altersgruppen etwas dabei.
Halloween für Kinder in Köln und Umgebung
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor dem Besuch noch einmal die Informationen des jeweiligen Veranstalters, da es kurzfristig zu Änderungen kommen kann.
Halloween-Monster basteln in Porz
Schon vor Halloween können Kinder in der Stadtteilbibliothek Porz kreativ werden. Beim Kreativ-Tag am 22. Oktober werden eigene Halloween-Monster gebastelt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Wann: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 16 bis 18 Uhr | Wo: Stadtteilbibliothek Porz, Alfred-Moritz-Platz 1, 51143 Köln| Alter: ab 6 Jahren | Kosten: kostenlos | Infos: Stadt Köln – Stadtteilbibliothek Porz
Kürbisschnitzen bei Dinger's
Bei Dinger's in Vogelsang können Kinder ihren eigenen Halloween-Kürbis gestalten. Am 24. Oktober wird geschnitzt, gematscht und verziert; zusätzlich können sich die Kinder mit gruseligen Halloween- oder herbstlichen Motiven schminken lassen.
Wann: Samstag, 24. Oktober 2026, 11 bis 17 Uhr | Wo: Dinger's Gartencenter, Goldammerweg 361, 50829 Köln | Kosten: 7 Euro pro Kürbis | Infos: Dinger's Gartencenter
Halloween-Kunstwerkstätten bei PURINO
Bei den Halloween-Kunstwerkstätten im PURINO Mülheim können Kinder gleich an mehreren Sonntagen kreativ werden. Je nach Termin werden Kürbisse bemalt, Pizza im Halloween-Look belegt oder Pasta in gruselige Formen gebracht. Eine erwachsene Begleitperson muss dabei sein.
Wann: 11., 18. und 25. Oktober 2026, jeweils 12 bis 14 Uhr | Wo: PURINO, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln-Mülheim | Kosten: 29,90 Euro pro Kind, inklusive Material, Getränk und Essen | Anmeldung: erforderlich | Infos: PURINO Köln
Halloween-Frühstück im Hard Rock Cafe
Beim „Lil' Monsters Breakfast“ wird Halloween schon am Vormittag gefeiert. Neben einem amerikanischen Frühstücksbuffet gibt es für die Kinder Bastelaktionen und Halloween-Bingo. Beim Kostüm-Laufsteg können sie anschließend ihre Verkleidungen präsentieren.
Wann: Sonntag, 25. Oktober 2026, 9.30 bis 12.30 Uhr | Wo: Hard Rock Cafe Köln, Gürzenichstraße 8, 50667 Köln | Kosten: ab 14,95 Euro | Infos: Hard Rock Cafe Cologne – Eventkalender
Halloween-Aktionstag in der Stadtbibliothek Mülheim
In der Stadtteilbibliothek Mülheim dreht sich am 30. Oktober alles um Halloween. Der Aktionstag richtet sich an die ganze Familie und bietet verschiedene Aktivitäten rund um die Gruselnacht. Der Eintritt ist frei.
Wann: Freitag, 30. Oktober 2026, 12 bis 18 Uhr | Wo: Stadtteilbibliothek Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln | Kosten: kostenlos | Infos: Stadt Köln – Aktionstag Halloween
WuselWerk goes Gruselwerk
Im WuselWerk in Zündorf wird Halloween mit einer Familienparty gefeiert. Ab 14 Uhr stehen eine Seifenblasen-Party, Kinderschminken, Kostümspaß und eine Verlosung auf dem Programm; dazu gibt es Pommes, Grillwürstchen und Chicken Nuggets.
Die Veranstaltung ist laut Veranstalter inzwischen ausverkauft.
Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, ab 14 Uhr | Wo: WuselWerk, Burgweg 12, 51143 Köln-Zündorf | Kosten: 10 Euro pro Person | Wichtig: bereits ausverkauft | Infos: WuselWerk Köln – Veranstaltungen
Grusel-Kirche in Deutz
In der evangelischen St.-Johannes-Kirche in Deutz wird Halloween mit einer Familienparty gefeiert. Kinder von vier bis elf Jahren können tanzen, Spiele machen und bei einem Kostümwettbewerb mitmachen – der Grusel soll dabei ausdrücklich kindgerecht bleiben.
Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 15 bis 18 Uhr | Wo: Evangelische St.-Johannes-Kirche, Tempelstraße, 50679 Köln-Deutz | Alter: 4 bis 11 JahreKosten: 2,72 bis 5,90 Euro | Infos: Grusel-Kirche
Spukalarm bei Kasperle
Für jüngere Kinder gibt es am Halloween-Nachmittag ein schaurig-lustiges Puppentheater. Bei „Spukalarm bei Kasperle“ geht es um seltsame Geräusche im Königsschloss, eine Geisterjagd und eine kleine Mutprobe. Das Stück ist für Kinder von drei bis sieben Jahren gedacht.
Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 15 bis 16 Uhr | Wo: Die Wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln | Alter: 3 bis 7 Jahre | Kosten: 8 Euro für Kinder, 12 Euro für Erwachsene | Infos: Spukalarm bei Kasperle
Halloween im Lindenthaler Tierpark
Auch im Lindenthaler Tierpark wird es am Halloween-Samstag lustig-schaurig. Für Kinder gibt es Spiele, Bastelspaß und Tierrätsel rund um Halloween. Der Eintritt ist frei.
Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 12 bis 16 Uhr | Wo: Lindenthaler Tierpark, Marcel-Proust-Promenade 1/ Ecke, Kitschburger Str., 50935 Köln | Kosten: kostenlos | Infos: Lindenthaler Tierpark – Halloween 2026
Gruselkrimitour in Rodenkirchen
Bei der Gruselkrimitour „Der Fluch des Untoten aus Köln“ werden Kinder selbst zu Detektiven. Auf einer rund zweistündigen Tour durch Rodenkirchen und am Rhein müssen sie Hinweise finden und einen alten Kriminalfall lösen. Die Tour ist für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren konzipiert und wird an das Alter der Gruppe angepasst.
Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 15.45, 18.30 und 21.30 Uhr | Wo: Treffpunkt Maternusplatz, 50996 Köln-Rodenkirchen | Alter: 6 bis 16 Jahre | Kosten: 14 Euro pro Kind, 16 Euro pro Erwachsener | Dauer: etwa 2 Stunden | Anmeldung: erforderlich | Infos: 7zeitenstiefel – Gruselkrimitour
Gruselplansch mit Planschemalöör
In der Stadthalle Köln steigt an Halloween eine große Kinderparty mit Planschemalöör. Auf dem Programm stehen Musik, Tanzen, Stopptanz und Halloween-Überraschungen; im Foyer können sich die Kinder schon vor dem Konzert bei Spiel- und Gruselaktionen die Zeit vertreiben. Als Special Guest ist Druckluft dabei, das Konzert ist für Familien mit Kindern ab zwei Jahren gedacht.
Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, Einlass 15.30 Uhr, Beginn 16.30 Uhr | Wo: Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln | Alter: ab 2 Jahren | Kosten: 18 Euro pro Person; Familienticket 65 Euro | Infos: Stadthalle Köln – Gruselplansch
Halloween-Run im Forstbotanischen Garten
Wer Halloween sportlich angehen möchte, kann beim Halloween-Run durch den Forstbotanischen Garten starten. Für Kinder gibt es den 500 Meter langen Little Candy-Run für die jüngeren Jahrgänge und den 1,5 Kilometer langen Big Candy-Run für ältere Kinder. Beide Läufe sind ohne Zeitmessung, im Ziel gibt es Süßes und ein Gruselzertifikat.
Wann: Samstag, 31. Oktober 2026 | Little Candy-Run: 17 Uhr, 500 Meter, bis einschließlich Jahrgang 2019 | Big Candy-Run: 17.30 Uhr, 1,5 Kilometer, Jahrgänge 2011 bis 2018 | Wo: Forstbotanischer Garten, Schillingsrotter Straße 99, 50996 Köln | Kosten: 6 Euro beziehungsweise 10 Euro bis 25. Oktober; danach 8 beziehungsweise 12 Euro | Infos: Halloween-Run Köln – Infos und Anmeldung
HalloFeen in der Lutherkirche
Eine etwas andere Halloween-Party gibt es in der Südstadt. Bei „HalloFeen!“ geht es weniger um klassischen Grusel als um Feen, Elfen, Trolle und Waldgeister: Familien können in der Kirche tanzen, draußen gibt es Feuer und weitere Überraschungen. Gefeiert wird angelehnt an das keltische Samhain-Fest.
Wann: Samstag, 31. Oktober 2026, 17 bis 21 Uhr | Wo: Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 2–4, 50677 Köln | Kosten: Erwachsene 12 Euro, Kinder ab Laufalter 5 Euro | Infos: Lutherkirche – HalloFeen!