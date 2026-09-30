Vom 2. bis 6. Oktober wird in Junkersdorf wieder Kirmes gefeiert. Auf dem Festplatz am Stadionparkplatz P6 gibt es fünf Tage lang Fahrgeschäfte, Musik und ein Programm, das eng mit dem Veedelsleben verbunden ist. Zum Abschluss steht ein Höhenfeuerwerk auf dem Programm.

Die Junkersdorfer Kirmes findet in diesem Jahr zum 64. Mal statt. Organisiert wird sie von der Dorfgemeinschaft Junkersdorf, zu der die Große Junkersdorfer Karnevalsgesellschaft, die Maigesellschaft Junkersdorf und K hoch 3 gehören. Die Kirmes ist dabei nicht nur ein Rummel, sondern auch ein Treffen für die Menschen im Veedel und ehemalige Junkersdorfer.

Das Programm der Junkersdorfer Kirmes 2026

Los geht es am Freitag, 2. Oktober, ab 12 Uhr auf dem Festplatz am Stadionparkplatz P6 am Wiener Weg/Salzburger Weg. Ab 17 Uhr sorgt DJ Sebi für Musik, um 17.30 Uhr wird die Kirmes offiziell durch die Dorfgemeinschaft eröffnet. Danach legt DJ Sebi weiter auf, bevor der Kirmesplatz um 22 Uhr schließt.

Der Samstag, 3. Oktober, steht unter anderem im Zeichen der Maigesellschaft Junkersdorf. Um 11 Uhr gibt es eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die Verstorbenen am Ehrenmal der Parkanlage Alter Friedhof am Lindenweg. Ab 12 Uhr öffnet der Rummel, ab 15 Uhr spielt DJ Bingo auf der Bühne.

Am Sonntag, 4. Oktober, wird es besonders vielseitig. Um 11 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst im Autoscooter der Familie Weber statt. Anschließend öffnet der Rummel. Am Nachmittag gehört die Bühne dem Kölner Karneval: Um 14 und 16 Uhr treten Gruppen der Kölner Karnevalsjugend auf, um 18 Uhr folgen Tanzgruppen aus dem Kölner Karneval in der Erwachsenenklasse.

Der Montag, 5. Oktober, ist Familientag. Von 14 bis 19 Uhr gilt an allen Fahrgeschäften „Einmal zahlen, zweimal fahren“. Um 18 Uhr treffen ehemalige und aktuelle Schirmherrschaften sowie Kirmesmänner und -frauen auf Junkersdorfer Seniorinnen und Senioren. Ab 19.30 Uhr übernimmt DJ Bingo die Musik auf der Bühne.

Am Dienstag, 6. Oktober, geht die Kirmes ab 14 Uhr in den letzten Tag. Ab 18 Uhr spielt die Band Deluxe hoch 2. Um 20.30 Uhr folgt das traditionelle Brillant-Höhenfeuerwerk, bevor um 21 Uhr die letzte Runde eingeläutet wird.

Neues Fahrgeschäft auf der Kirmes in Junkersodrf: Flying Circus

Für die Junkersdorfer Kirmes 2026 kündigt die Familie Weber ein neues Fahrgeschäft an: den Flying Circus. Dabei handelt es sich um einen Kettenflieger, der seine Fahrgäste in rund 40 Metern Höhe über den Kirmesplatz bringt. Die Attraktion war am Wochenende zuvor auch schon auf der Rodenkirchener Kirmes zu finden.

Die Kirmes wird in diesem Jahr zum 64. Mal gefeiert. Junkersdorf selbst wurde bereits 898 erstmals urkundlich erwähnt. Zum festen Bestandteil des Festes gehört außerdem die Tradition der Kirmesfrau beziehungsweise des Kirmesmanns. 2025 hatte Hilde Bauer das Amt inne, 2024 war Mia Grünewald Kirmesfrau. Wer diese Rolle 2026 übernimmt, ist im Kirmesheft noch nicht genannt.

Das Wichtigste zur Junkersdorfer Kirmes 2026

Wann? Freitag, 2. Oktober, bis Dienstag, 6. Oktober 2026

Wo? Kirmesplatz am Stadionparkplatz P6, Wiener Weg/Salzburger Weg, Köln-Junkersdorf

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag jeweils 12 bis 22 Uhr; Montag und Dienstag 14 bis 22 Uhr

Eintritt: frei

Familientag: Montag, 5. Oktober, 14 bis 19 Uhr – einmal zahlen, zweimal fahren

Gottesdienst: Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr im Autoscooter

Höhenfeuerwerk: Dienstag, 6. Oktober, 20.30 Uhr

Hinweis: Änderungen im Programm bleiben vorbehalten.