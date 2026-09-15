Köln – Gerade passte die Hose noch, und plötzlich schießt das Kind in die Höhe – schon stehen die Hosenbeine auf Halbzeit. Höchste Zeit für neue Kleidung.

Da Kinder schnell wachsen, braucht es regelmäßig frische Outfits, Spielzeug und andere Alltagsdinge. Das muss jedoch kein teures Vergnügen sein: Auf Kinderflohmärkten lassen sich gut erhaltene Sachen günstig kaufen oder verkaufen. Das schont den Geldbeutel und gleichzeitig Umwelt und Ressourcen – und stärkt nebenbei sogar die Nachbarschaft.

In Köln und der Umgebung finden das ganze Jahr über zahlreiche Kinderflohmärkte statt. Drinnen oder draußen, klein und gemütlich oder groß und organisiert – die Auswahl ist vielfältig. Wir haben für Sie eine Übersicht der Märkte zusammengestellt, die Sie in diesem Jahr besuchen können.

Sie möchten keinen Kinderflohmarkt verpassen? Dann bookmarken Sie sich diese Seite. Wir aktualisieren unsere Liste regelmäßig mit neuen Terminen. Bitte beachten Sie außerdem, dass in Ferienzeiten nur wenige Kinderflohmärkte angeboten werden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte informieren Sie sich vorab, vor allem wenn es regnet, ob der Flohmarkt stattfindet.

Sie veranstalten einen Kinderflohmarkt oder wissen von einem, der hier fehlt? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de. Wir freuen uns über Ihre Tipps und Erfahrungen.

Kinderflohmärkte in Köln und Umgebung: Hier finden Sie günstig Kleidung, Spielzeug und mehr

Kinderflohmärkte am Samstag, 19. September 2026

Köln-Mülheim: Vorsortierter Second-Hand-Markt, 10 - 13 Uhr, Liebfrauenhaus, Adamsstraße 21, 51063 Mülheim Köln-Neuehrenfeld: Kinderflohmarkt, 10 - 14 UhrFröbel-Kindergarten Regenbogen, Subbelrather Straße 462, 50825 Köln

Kinderflohmärkte am Sonntag, 20. September 2026

Köln-Sürth: Kindersachenflohmarkt, 10 - 13 Uhr, Brüder-Grimm-Schule, Sürther Hauptstraße 149, 50999 Köln Eifel: Kindersachenflohmarkt, 9 - 15 Uhr, Krewelshof 1, 53894 Mechernich

Kinderflohmärkte am Samstag, 26. September 2026

Köln-Agnesviertel: Kinderflohmarkt, 10 - 13 Uhr, Kita St. Agnes, Stormstraße 1, 50670 Köln Lohmar: Kindersachenflohmarkt, 9 - 15 Uhr, Krewelshof 1, 53797 Lohmar Eifel: Kindersachenflohmarkt, 9 - 15 Uhr, Krewelshof 1, 53894 Mechernich

Kinderflohmärkte am Sonntag, 27. September 2026

Köln-Ehrenfeld: Kinderflohmarkt/Familienflohmarkt „Tante Astrid“, 11 - 14 Uhr, Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln Köln-Volkhoven/Weiler: Kinderflohmarkt, 11 - 15 Uhr,Anna-Langohr-Grundschule, Fühlinger Weg 7, 50765 Köln Köln-Rodenkirchen: Kinderflohmarkt, 10 - 14 Uhr, Grundschule EMA Rodenkirchen, Sürther Str. 201, 50999 Köln-Rodenkirchen Troisdorf: vorsortierter Kindersachenflohmarkt, 10 - 13 UhrEvangelisches Quartierszentrum, Kronprinzenstraße 14, 53840 Troisdorf

Kinderflohmärkte am Samstag, 3. Oktober 2026

Köln-Ehrenfeld: Kinder- und Familienflohmarkt, 14 - 17 Uhr,Ernst-Flatow-Haus, Vogelsanger Str. 153, 50823 Köln Burscheid: Sortierter Basar „Rund ums Kind“, 14 - 16 Uhr, Evangelisches Gemeindezentrum, Dünweg 11, 51399 Burscheid

Kinderflohmärkte am Sonntag, 4. Oktober 2026

Köln-Rath: Vorsortierter Kinderflohmarkt, 12 - 15 Uhr, Pfarrsaal Zum Göttlichen Erlöser, Erlöserkirchstraße 8, 51107 Köln-Kalk Köln-Lindenthal: Kinderflohmarkt, 11 - 14 Uhr, Pfarrsaal St. Albertus Magnus, Suitbert-Heimbach-Platz 9, 50935 Lindenthal

Kinderflohmärkte am Samstag, 10. Oktober 2026

Köln-Agnesviertel: Kinderflohmarkt, 10 - 13 Uhr, Gemeindehaus Thomaskirche, Neusser Wall 61, 50668 Köln Köln-Sülz: Kinderflohmarkt der Kita St. Borromäus, 9 - 13 Uhr, Berrenrather Str. 256, 50937 Köln

Kinderflohmärkte am Sonntag, 11. Oktober 2026

Köln-Ehrenfeld: Kinderflohmarkt/Familienflohmarkt „Tante Astrid“, 11 - 14 Uhr, Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Kinderflohmärkte am Sonntag, 18. Oktober 2026

Köln-Ehrenfeld: Kinder&Mädelsflohmarkt, 11 - 17 Uhr,Rosenhöfe, Venloer Str. 193, 50823 Ehrenfeld

Kinderflohmärkte am Samstag, 24. Oktober 2026

Lohmar: Kindersachenflohmarkt, 9 - 15 Uhr, Krewelshof 1, 53797 Lohmar Eifel: Kindersachenflohmarkt, 9 - 15 Uhr, Krewelshof 1, 53894 Mechernich

Kinderflohmärkte am Sonntag, 25. Oktober 2026

Köln-Ehrenfeld: Kinderflohmarkt/Familienflohmarkt „Tante Astrid“, 11 - 14 Uhr, Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Kinderflohmärkte am Samstag, 7. November 2026

Köln-Sülz: Kinderflohmarkt der Kita St. Nikolaus, 9 - 13 Uhr, Berrenrather Str. 256, 50937 Köln

Kinderflohmärkte am Sonntag, 8. November 2026

Köln-Ehrenfeld: Kinderflohmarkt/Familienflohmarkt „Tante Astrid“, 11 - 14 Uhr, Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Kinderflohmärkte am Samstag, 28. November 2026

Lohmar: Kindersachenflohmarkt, 9 - 15 Uhr, Krewelshof 1, 53797 Lohmar Eifel: Kindersachenflohmarkt, 9 - 15 Uhr, Krewelshof 1, 53894 Mechernich

Kinderflohmärkte am Sonntag, 29. November 2026

Köln-Ehrenfeld: Kinderflohmarkt/Familienflohmarkt „Tante Astrid“, 11 - 14 Uhr, Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Kinderflohmärkte am Sonntag, 6. Dezember 2026

Köln-Ehrenfeld: Kinderflohmarkt/Familienflohmarkt „Tante Astrid“, 11 - 14 Uhr, Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln

Kinderflohmärkte am Sonntag, 13. Dezember 2026