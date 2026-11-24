Lichterketten, leuchtende Figuren und kunstvolle Installationen: In der dunklen Jahreszeit verwandeln sich Parks und Gärten in zauberhafte Lichtwelten. Ob ein Spaziergang zwischen illuminierten Bäumen, fantasievollen Lichtskulpturen oder ein Ausflug mit der ganzen Familie – in Köln und Umgebung gibt es im Winter einiges zu entdecken.

Lichterfeste in Köln und der Umgebung

Wir stellen die schönsten Lichterparks und Lichtinstallationen für einen Ausflug im Winter vor. So erlebt man die Dunkelheit mal ganz anders.

Christmas Garden Koblenz

19. November 2026 bis 10. Januar 2027

Lichtfest in der Festung Ehrenbreitstein beim Christmas Garden Koblenz. Copyright: Christmas Garden Koblenz

Der Christmas Garden ist kein Weihnachtsmarkt, sondern ein abendlicher Lichterrundgang durch die Festung Ehrenbreitstein. Auf einem eigens angelegten Rundweg sorgen zahlreiche Lichtinstallationen, Projektionen und musikalische Untermalung für eine winterliche Atmosphäre. Wer zwischendurch etwas trinken oder essen möchte, findet entlang des Weges auch gastronomische Angebote. Der Rundgang wird für die Saison 2026/27 neu gestaltet. Wer mit der Seilbahn zur Festung fährt, kann Eintritt und Hin- und Rückfahrt in einem Kombiticket verbinden.

Wo: Festung Ehrenbreitstein, Koblenz | Wann: 19. November 2026 bis 10. Januar 2027 | Tipp für Familien: Familientage gibt es am 25. November, 2., 9. und 16. Dezember sowie am 6. Januar.

Wunderlight in Kalkar

21. November 2026 bis 31. Januar 2027

In einem Seitenspiegel im Wunderland Kalkar sieht man eine Pinguinfigur, die Teil des Winter Wunderland Drive-Ins während der Corona-Zeit war. (Archivbild) Copyright: Caroline Seidel/dpa

Im Wunderland Kalkar wird der Freizeitpark zur leuchtenden Winterwelt. Eine Light Route führt durch vier unterschiedlich gestaltete Bereiche. Dabei treffen Besucherinnen und Besucher auf beleuchtete Wintertiere, Dinosaurier und weitere Lichtdekorationen. Zum Winterprogramm gehören außerdem Schlittschuhlaufen, Gastronomie und weitere Attraktionen. Neu 2026 sind drei Feuerwerk-Abende: Am 12., 19. und 20. Dezember endet Wunderlight jeweils um 20.15 Uhr mit einem Feuerwerk.

Wo: Wunderland Kalkar | Wann: 21. November 2026 bis 31. Januar 2027 | Feuerwerk: 12., 19. und 20. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr |

Leuchtende Gärten Schloss Benrath

26. November 2026 bis 17. Januar 2027

Wenn es dunkel wird, verwandelt sich der Schlosspark Benrath in Düsseldorf in eine märchenhafte Lichterwelt. Leuchtende Pfade, illuminierte Baumkronen und kunstvolle Lichtinstallationen führen durch die historischen Gärten des Barockschlosses. Der etwa einen Kilometer lange Rundweg dauert 40 bis 80 Minuten. Wer im Advent kommt, kann den Besuch an ausgewählten Tagen mit dem kostenlosen Weihnachtsmarkt vor dem Schloss verbinden.

Wann: 26. November 2026 bis 17. Januar 2027, Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr | Eintritt: Tickets für Erwachsene kosten 15 oder 17 Euro, für Kinder 9 oder 10 Euro | Wo: Benrather Schloßallee 100-108, 40597 Düsseldorf-Stadtbezirk 9 | www.schloss-benrath.de/die-leuchtenden-gaerten

Winterlichter auf Schloss Rheydt in Mönchengladbach

27. November 2026 bis 3. Januar 2027, verschiedene Termine

Erstmals verwandelt sich Schloss Rheydt in Mönchengladbach in eine winterliche Lichterwelt. Beleuchtete Wege, kunstvolle Lichtinstallationen und Projektionen auf der historischen Schlossfassade setzen das Renaissance-Wasserschloss in Szene. Dazu gibt es ein Kulturprogramm mit kleinen Konzerten und Mitmachaktionen für Kinder sowie winterliche Spezialitäten an verschiedenen Gastronomieständen. Die Veranstalter setzen dabei bewusst auf ein Wintererlebnis, das über einen klassischen Weihnachtsmarkt hinausgeht.

Wann: 27. bis 29. November, 4. bis 6. Dezember sowie durchgehend vom 11. Dezember 2026 bis zum 3. Januar 2027. Geschlossen an Heiligabend und Silvester. Täglich von 17 bis 23 Uhr | Eintritt: Erwachsene 11,90 Euro, Kinder von 7 bis 16 Jahren 7,20 Euro. Ein Familienticket für bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 30 Euro. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt | Wo: Schlossstraße 508, 41238 Mönchengladbach | Weitere Infos – Winterlichter Schloss Rheydt

Uferlichter in Bad Neuenahr

4. Dezember 2026 bis 10. Januar 2027

Uferlichter in Bad Neuenahr. (Archivbild) Copyright: Dominik Ketz

Im Kurpark von Bad Neuenahr und entlang der Ahr leuchten bei den Uferlichtern wieder florale Lichtskulpturen. Die teils aus Naturmaterialien gefertigten Installationen gehen auf Ideen des international bekannten Floraldesigners Gregor Lersch zurück. Dazu kommen Kunst, Kultur, gastronomische Angebote und eine Eisbahn. Die Uferlichter sind allerdings nicht täglich geöffnet: Sie leuchten an den drei Adventswochenenden vom 4. bis 6., 11. bis 13. und 18. bis 20. Dezember, außerdem vom 27. bis 30. Dezember sowie am 2. und 3. und vom 8. bis 10. Januar. Der Eintritt ist frei.

Wo: Kurpark Bad Neuenahr | Wann: 4. bis 6., 11. bis 13. und 18. bis 20. Dezember 2026; 27. bis 30. Dezember; 2. und 3. sowie 8. bis 10. Januar 2027 | Eintritt: frei |

China Lights im Kölner Zoo

ab 11. Dezember 2026

Bei der Veranstaltung China Lights im Kölner Zoo erstrahlt der ganze Zoo mit illuminierten Tieren und Gestalten in hellem Lichterglanz, wie hier mit einer beleuchteten Löwenfamilie. (Archivbild 2024) Copyright: Michael Bause

Auch im Kölner Zoo wird es in der dunklen Jahreszeit wieder hell: Die China Lights kehren ab dem 11. Dezember zurück. Der Zoo kündigt die Veranstaltung bereits in seiner offiziellen Jahresübersicht für 2026 an. Was genau die neue Ausgabe an Lichtfiguren und Installationen zeigt und wie lange sie läuft, ist derzeit noch nicht vollständig veröffentlicht. Deshalb lohnt es sich, vor dem Besuch die aktuellen Angaben des Zoos zu prüfen.

Adresse: Riehler Str. 173, 50735 Köln | Wann: ab 11.12.2026 | koelnerzoo.de

Parkleuchten im Grugapark in Essen

23. Januar bis 28. Februar 2027

Schön in der Zeit nach Weihnachten: Beim Parkleuchten verwandelt sich der Essener Grugapark im Januar in eine farbenfrohe Lichterwelt. Auf einem Spaziergang durch den weitläufigen Park entdecken Besucherinnen und Besucher leuchtende Skulpturen, fantasievolle Lichtinstallationen und kunstvolle Projektionen. Bäume, Wege und Wasserflächen werden mit Licht und Musik in Szene gesetzt. Jedes Jahr gestaltet das Künstlerteam von World of Lights dafür eine neue Kollektion aus Lichtobjekten und Installationen.

Wann: 23. Januar bis 28. Februar 2027. Sonntags bis donnerstags von 16 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 16 bis 22 Uhr. Einlass jeweils bis eine Stunde vor Ende | Wo: Grugapark, Messeplatz 1A, 45131 Essen | Eintritt: Erwachsene ab 16 Jahren 10 Euro, Kinder von 6 bis 15 Jahren 3,50 Euro. Mit einer Grugapark-Jahreskarte ist der Eintritt frei. Der Sondereintritt gilt ab 15 Uhr |grugapark.de/erleben

Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie noch Ideen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an ksta-community@kstamedien.de. Dieser Artikel kann fortlaufend erweitert werden.

Diese Lichtspektakel sind schon vorüber

Die folgenden Veranstaltungen sind bereits vorbei.

Lichtfestival Schloss Dyck

4. bis 19. September 2026

Beim Lichtfestival Schloss Dyck wurde der Park des historischen Wasserschlosses an mehreren Abenden zum leuchtenden Parcours. Internationale Künstlerinnen und Künstler setzten Bäume, Wege und die Schlossanlage mit Lichtinstallationen in Szene. Ein Höhepunkt war das Videomapping auf der Fassade des Hochschlosses. Das Lichtfestival 2026 ist inzwischen vorbei – wer es verpasst hat, kann den Termin für das kommende Jahr im Blick behalten.

Essen Light Festival

2. bis 11. Oktober 2026

Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Essener Innenstadt zur Bühne für internationale Lichtkunst. Beim Essen Light Festival führen in diesem Jahr 13 Stationen vom Willy-Brandt-Platz bis zur Kreativkathedrale TRUDI durch die City. Zu sehen sind Lichtinstallationen, Videomappings und Lightshows. Ein besonderer Schauplatz ist erneut der Kennedyplatz: Dort zeigt der Berliner Künstler Daniel Margraf seine Projektion „Diving in the Sea of Colors“. Der Eintritt ist frei.

Wo: Innenstadt Essen | Wann: 2. bis 11. Oktober 2026 | Eintritt: frei | Mehr Infos hier

Enchanted Gardens in Arcen

9. bis 31. Oktober 2026

In den Schlossgärten Arcen in den Niederlanden verschmelzen Natur, Licht und Kunst zu einem abendlichen Spaziergang durch den Park. Bei „Enchanted Gardens“ werden Wege und Gartenbereiche mit Lichtinstallationen in Szene gesetzt. Zu den Effekten gehören Tausende Lichtpunkte und leuchtende Wasserfälle. Die Veranstaltung ist vom 9. bis 31. Oktober täglich von 19 bis 23 Uhr geöffnet. Wegen der früheren Dunkelheit beginnt der Rundgang vom 25. bis 31. Oktober bereits um 18 Uhr.Wo: Kasteeltuinen Arcen, Lingsforterweg 26, Arcen | Wann: 9. bis 31. Oktober 2026 | Öffnungszeiten: täglich 19 bis 23 Uhr, ab 25. Oktober ab 18 Uhr

Herbstlichter im Brückenkopf-Park Jülich

17. Oktober bis 8. November 2026

Der Brückenkopf-Park in Jülich verwandelt sich im Herbst in eine leuchtende Landschaft. Farbige Lichtinstallationen und Projektionen setzen Bäume, Wege und andere Bereiche des Parks in Szene. Neu beziehungsweise inzwischen fest etabliert ist der frühe Beginn: Die Herbstlichter starten bereits um 16 Uhr. So lässt sich der Besuch im Park mit dem abendlichen Lichterlebnis verbinden. Sonntags bis donnerstags geht die Veranstaltung bis 22 Uhr, freitags, samstags und an Halloween bis 23 Uhr.Wo: Brückenkopf-Park Jülich | Wann: 17. Oktober bis 8. November 2026 | Eintritt: 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 6 Euro; Kinder unter einem Meter frei

Bonn leuchtet

6. bis 8. November 2026

Die Bonner Innenstadt wird bei „Bonn leuchtet“ wieder zur großen Lichtkulisse. Neben Ausstellungen, Infoständen, internationalem Streetfood und Mitmachangeboten stehen vor allem die Illuminationen und Lichtinstallationen an Bonner Sehenswürdigkeiten im Mittelpunkt. Das Festival findet von Freitag bis Sonntag statt. Am Sonntag, 8. November, öffnen außerdem die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr.Wo: Bonner Innenstadt | Wann: 6. bis 8. November 2026 | Verkaufsoffener Sonntag: 8. November, 13 bis 18 Uhr |