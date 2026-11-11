Shoppen geht bei jedem Wetter. Fängt ein neuer Monat an, ist vielleicht auch wieder mehr Geld in der Kasse. Wer auf Schnäppchen-Jagd gehen möchte, muss sich genau umsehen.

Outlets und Werksverkäufe in Köln und Umgebung

Wer sparen möchte, wird auch in Nordrhein-Westfalen fündig: Zahlreiche Werksverkäufe und Outlet-Stores bieten Markenmode, Schuhe, Haushaltswaren oder Süßigkeiten zu reduzierten Preisen an. Die Auswahl reicht von einzelnen Fabrikverkäufen bis zu größeren Outlet-Centern. Wir stellen einige Adressen vor, bei denen sich ein Besuch lohnen kann.

Die genannten Preisnachlässe und Rabattspannen sind ungefähre Angaben zur Orientierung. Sie können je nach Sortiment, Artikel und Saison variieren und sind nicht als dauerhaft garantierte Ersparnis zu verstehen. Öffnungszeiten und Angebote können sich kurzfristig ändern.

Shopping in Roermond

Das Designer Outlet Roermond feiert im November 2026 sein 25-jähriges Bestehen. Vom 1. bis zum 19. November gibt es deshalb besondere Jubiläumsangebote und Aktionen. Zahlreiche Markenstores gewähren zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte Outletpreise, darunter Furla, Hugo und Calvin Klein. Außerdem steht auf dem zentralen Platz des Centers wieder ein Riesenrad, das bis zum 17. Januar 2027 geöffnet ist. Eine Fahrt kostet sieben Euro. Zum Jubiläumsprogramm gehören auch Lichtinstallationen und besondere Fotospots. Am 19. November gibt es zum Abschluss eine Modenschau und eine Drohnenshow.

Haben Sie auch noch Tipps, die weitergeben möchten, dann schreiben Sie uns gerne unter ksta-freizeit@kstamedien.de.

Lindt in Aachen & Bad Münstereifel

Was es gibt: Große Auswahl an Pralinen, Schokoladentafeln, Adventskalendern, Weihnachtsmännern, Osterhasen, Goldtalern, Geschenkkörben und vieles mehr. In der Regel sind es Sonderposten, Rückläufer und Lagerüberhänge, die hier günstig verkauft werden. Besonders Bruchware ist günstig zu haben.

Rabatte: Die Preisersparnis liegt bei bis zu 40 Prozent gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis | www.lindt.de

Öffnungszeiten Aachen: Mo – Fr von 8.30 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 20 Uhr. An Sonn- und Feiertagen geschlossen | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstraße 130, 52072 Aachen | Auf Google Maps anzeigen

Öffnungszeiten Bad Münstereifel: Montag bis Samstag 10-19 Uhr, sonntags geschlossen | Lindt-Shop, City Outlet Bad Münstereifel, Wertherstraße 25, 53902 Bad Münstereifel |Auf Google Maps anzeigen

Haribo in Bonn, Neuss & Solingen

Haribo-Gummibärchen in Hülle und Fülle... Copyright: dpa

Was es gibt: Süßes in allen Variationen. Neben dem Klassiker Gummibärchen gibt es auch zahlreiche andere Süßwaren wie Lakritze, Bonbons, Weingummis. Besonders beliebt sind die Vier-Kilo-Pakete mit Bruch, die allerdings auf maximal 3 Pakete pro Person beschränkt sind. Neben Haribo-Produkten findet man in Bonn auch die gesamte Produktpalette von Maoam.

www.haribo.com

Haribo - Fabrikverkauf Bonn-Bad GodesbergFriesdorfer Straße 125, 53175 Bonn - Bad Godesberg | Mo-Sa 9.30 bis 18 Uhr geöffnet

Haribo-Fabrikverkauf, NeussRuwerstraße 6, 41464 Neuss | Mo-Sa 9.30 - 18 Uhr

Haribo-Fabrikverkauf, SolingenWuppertaler Straße 76, 42653 Solingen | Mo-Sa 9 - 18 Uhr

Lambertz Werksverkauf in Aachen

Hier kommen Lebkuchen, Printen und Kuchen in sämtlichen Ausführungen her: Lambertz in Aachen. Copyright: Wikimedia / Euku / CC BY-SA 3.0

Was es gibt: Lebkuchen in sämtlichen Varianten: Von Dominosteinen über Lebkuchen und Printen bis Kuchengebäcke und Nürnberger Spezialitäten ist alles zu haben. Es gibt in erster Linie Rest- und Sonderposten sowie Zweite-Wahl-Artikel. Die Rabatte sind unterschiedlich, abhängig von Produkten und Saison.

Rabatte: In der Regel beläuft sich die Preisersparnis auf 10 bis 50 Prozent gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis, teilweise aber auch mehr | www.lambertz-shop.de

Öffnungszeiten: Mo – Fr von 9 bis 18 Uhr, Sa von 9 bis 16 Uhr (von Oktober bis Dezember, Karneval und Ostern in der Regel zwei Stunden länger auf) | Lambertz Werksverkauf, Ritterstraße 9, 52072 Aachen, 0241 / 89 05 237 | Auf Google Maps anzeigen

Birkenstock in Bad Honnef

Die beliebten Schuhe von Birkenstock gibt es im Outlet zu günstigeren Preisen (Symbolbild). Copyright: picture alliance/dpa

Was es gibt: Schuhe, Sandalen und Clogs der Marken Birkenstock, Alpro, Betula, Birkis, Footprints, Papillio und Tatami. Es gibt verschiedene Farben und Designs für Kinder, Damen und Herren. Angeboten werden Schuhe aus der aktuellen Saison sowie Modelle aus der Vorsaison und zweite Wahl Artikel mit kleineren Fehlern.

Rabatte: Bei älteren Modellen sowie bei Schuhen zweiter Wahl lassen sich die größten Schnäppchen machen. Hier liegt die Preisersparnis zwischen 30 und 70 Prozent | www.birkenstock.com

Öffnungszeiten: Mo – Sa von 10 bis 18 Uhr | Birkenstock Outlet Bad Honnef, Rheinstraße 2-4, 53604 Bad Honnef, Auf Google Maps anzeigen

Nike in Kerpen

Nike-Kleidung Copyright: picture alliance/dpa/AP

Was es gibt: Im Clearance Store von Nike in Kerpen kann man hauptsächlich Turnschuhe in sämtlichen Variationen, Sporthosen und mal mehr, mal weniger weitere Sportartikel ergattern. Das Angebot wechselt stark. Rabatte: Sneaker sind teilweise bis zu 50/60 Prozent reduziert | www.nike.com

Öffnungszeiten: Mo – Sa von 10 bis 20 Uhr | Nike Clearance Store, Kerpener Straße 150 - 152, 50170 Kerpen, 02273 914 9515 | Auf Google Maps anzeigen

Replay Outlet in Frechen

Markenwaren zu günstigeren Preisen Copyright: Getty Images/iStockphoto

Was es gibt: Der Lagerverkauf gehört zu den etwas kleineren Outlets, ist aber sehr gut sortiert. Es gibt Kleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Am meisten allerdings sind Jeans und Hosen vertreten, Jacken und Tops gibt es auch.Rabatte: Neben preisreduzierten Angeboten gibt es besondere Angebote und Rabatt-Aktionen. Regelmäßig finden spezielle Sales-Events statt. Termine erfährt man über einen Newsletter, für den man sich auf der Webseite eintragen kann. Rabatte können zwischen 40 und 60 Prozent des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) liegen | www.replayjeans.com Öffnungszeiten: Mo – Fr von 10.30 bis 19 Uhr, Sa von 10 bis 18 Uhr | Replay Frechen, Kölner Straße 114, 50226 Frechen, 02234 / 379 429010 | Auf Google Maps anzeigen

Zalando Outlet in Köln

Im September 2022 hat Zalando einen Store auf der Schildergasse eröffnet. Copyright: Michael Bause

Was es gibt: Tausende Paar Schuhe von High Heels über Sneaker bis Sandalen, Textilien von Blusen und Hemden über Kleider bis Mäntel und Accessoires, von Brillen bis Taschen für Damen und Herren – aus den aktuellen Kollektionen, der Vorsaison oder mit kleinen Mängeln. Kinderkleidung gibt es bis Größe 176. In einem Premium-Bereich findet man auch ausgewählte Designermarken. Der Standort an der Breite Straße wurde geschlossen, seit September 2022 befindet sich das Outlet auf der Schildergasse.

Rabatte: bis zu 70 Prozent Rabatt auf ausgewählte Designermarken | www.zalando-outlet.de/koeln

Öffnungszeiten: Mo – Sa von 10 bis 20 Uhr | Zalando Outlet Store Köln, Schildergasse 70-72, 50667 Köln | Auf Google Maps anzeigen

Falke im Sauerland

Ski- und Wintersportsocken am Stand von Falke auf der Sportartikelmesse Ispo in München. Copyright: picture alliance / Matthias Balk/dpa

Was es gibt: Natürlich Socken. Eine große Auswahl hochwertiger Strumpfwaren für Kinder und Erwachsene zu günstigen Preisen findet man hier. Außerdem gibt es Pullover, Jacken, Shirts und Hosen, Sportbekleidung.

Rabatte: Preise schwanken zwischen 20 und 30 Prozent Rabatt gegenüber dem UVP. Bei Artikeln zweiter Wahl gibt es Rabatte bis zu 50 Prozent | www.falke.comÖffnungszeiten: Mo – Fr von 10 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr | Falke Factory-Outlet, Ohlgasse 5, 57392 Schmallenberg, 02972 / 799 77 349| Auf Google Maps anzeigen

Tchibo Prozente in Kerpen

Was es gibt: Große Auswahl an Modeartikel für Kinder, Frauen und Männer. Schuhe, Haushalts- und Elektroartikel, Schmuck, Fitnesszubehör sowie Produkte aus dem Bereich Wohnen und Garten. Es gibt zudem eine große Auswahl an Kaffee und Kaffeemaschinen. Marken: Tchibo und TCM.

Rabatte: Die Preisersparnisse schwanken, liegen aber in der Regel zwischen 20 und 50 Prozent gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis UVP | www.tchibo.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 19.30 Uhr | Tchibo Prozente Kerpen, Kerpener Str. 181, 50170 Kerpen |Auf Google Maps anzeigen (Es gibt auch noch andere Prozente-Filialen, etwa in Mülheim an der Ruhr)

Zwilling Werksverkauf in Solingen

Die Firma Zwilling stellt scharfe Messer her. Copyright: picture-alliance / dpa/dpaweb

Was es gibt: Große Auswahl Küchenmesser, Brotmesser, Haushaltsmesser, Fischmesser, Gemüsemesser und Fleischmesser. Zudem lassen sich hier günstig Nagelfeilen, Nagelscheren, Woks, Pfannen, Bratentöpfe, Kochtöpfe, Hautzangen, Schmuck und Porzellan erwerben. Bei der Ware handelt es sich zum größten Teil um Auslaufserien und um Artikel zweiter Wahl, die kleinere Fehler aufweisen. Neben zweite Wahl Produkte wird auch erste Wahl angeboten.

Rabatt: Mögliche Preisersparnis gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis beträgt bis zu 60 Prozent | www.zwilling.com

Öffnungszeiten: Mo – Fr von 9.30 bis 19 Uhr, samstags bis 14 Uhr| Zwilling Werksverkauf Solingen, Grünewalderstraße 14-22, 42657 Solingen | Auf Google Maps anzeigen

Weitere sechs Schnäppchen-Tipps von unseren Lesern

Die folgenden Verkaufsstellen wurden uns von Lesern empfohlen.

De Beukelaer in Kempen

Die Doppelkekse der „Prinzenrolle“ werden bei de Beukelaer gemacht. Copyright: picture-alliance / dpa/dpaweb

Was es gibt: Prinzenrolle, KEX Kekse und Cookies, Butterkekse und viele weitere Keks- und Schokoladensüßwaren. Für Karnevalsumzüge kann man hier ebenfalls günstig Wurfmaterial ordern.

www.debeukelaer.com

Öffnungszeiten: Mo – Fr von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, im Herbst bis Weihnachten samstags bis 16 Uhr (an regionalen Feiertagen nicht geöffnet) | DeBeukelaer FACTORY OUTLET, Arnoldstraße 62, 47906 Kempen, Tel: 02152 8957135 | Auf Google Maps anzeigen

Outletebene im Huma in Sankt Augustin

Was es gibt: Das HUMA Shopping & Outlet verbindet ein klassisches Einkaufszentrum mit einem eigenen Outlet-Bereich. Auf rund 9000 Quadratmetern im Obergeschoss finden sich zahlreiche Markenstores mit reduzierter Ware. Zum Angebot gehören unter anderem Mode von Tommy Hilfiger, Guess, G-Star, Wellensteyn, Mustang, Bugatti und Schiesser. Auch Sportbekleidung, Schuhe, Schmuck, Spielwaren und Haushaltsartikel sind vertreten. Zu den Anbietern zählen etwa Salewa, Ravensburger, Lindt, WMF und Tefal. Das Sortiment wird laufend erweitert. Die HUMA liegt an der Rathausallee 16 in Sankt Augustin und ist montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Einzelne Geschäfte können abweichende Öffnungszeiten haben.

Öffnungszeiten Geschäfte: Mo – Sa 10 – 20 Uhr (einige Geschäfte haben abweichende Öffnungszeiten) | Outletebene im Huma, Rathausallee 16, 53757 Sankt Augustin | Auf Google Maps anzeigen

Bahlsen in Aachen

Kuchen und Kekse von Bahlsen. Copyright: Holger Hollemann/dpa

Was es gibt: Auch hier gibt es gibt Kekse, Chips, Bahlsen- Gebäckmischungen, Kuchen und mehr. Ersparnis ist nach eigenen Angaben 25 bis 50 Prozent. Alle Bahlsen Outlets finden Sie hier

Öffnungszeiten: Mo – Sa 9 bis 19 Uhr | Bahlsen in Aachen, Süsterfeldstr. 27, 52072 Aachen

City Outlet Bad Münstereifel

Das City Outlet Bad Münstereifel am Eröffnungstag. Copyright: Steffi Tucholke Lizenz

Was es gibt: In Bad Münstereifel wird der Einkaufsbummel zum Stadtspaziergang: Das City Outlet verteilt sich auf zahlreiche Geschäfte in der historischen Altstadt. Mehr als 45 Fashion- und Lifestylemarken sind vertreten. Dazu gehören unter anderem Marc O’Polo, Levi’s, Puma, Wellensteyn, Jack Wolfskin, Mustang, Only, Steiff, Lindt und WMF. Das Angebot reicht von Mode, Schuhen und Outdoorbekleidung über Spielwaren bis zu Haushaltswaren und Pflegeprodukten. Nach Angaben der Stadt liegen die Preise je nach Geschäft und Artikel zwischen 30 und 70 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Cafés und Restaurants laden zwischen den Einkäufen zu einer Pause ein. Das City Outlet ist montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen bleiben die Geschäfte regulär geschlossen; an ausgewählten Terminen gibt es verkaufsoffene Sonntage und verlängerte Einkaufszeiten.

www.cityoutletbadmuenstereifel.comÖffnungszeiten: Mo – Sa von 10 bis 19 Uhr | City Outlet Bad Münstereifel GmbH, Marktstraße 18, 53902 Bad Münstereifel | Auf Google Maps anzeigen

Cinque Outlet in Mönchengladbach

Cinque hat 2008 die deutsche Frauenfussball-Nationalmannschaft ausgestattet. Copyright: obs / Cinque

Was es gibt: Kleidung der Marke Cinque, zeitlose Damen- und Herrenmode bis zu 50 Prozent reduziert. Umgezogen in eine neue Adresse im Nordpark. In Köln findet man das normale Geschäft der Marke auf der Mittelstraße unter anderen exklusiven Geschäften.

cinque.de/store-outlet-moenchengladbach

Öffnungszeiten: Mo – Fr von 10 bis 19 Uhr, Sa von 10 bis 18 Uhr | Cinque Outlet, Hennes Weisweiler Allee 23, 41179 Mönchengladbach | Auf Google Maps zeigen

diese-Wolle Werksverkauf in Stolberg

Wolle in verschiedenen Blautönen. Copyright: picture alliance / Oliver Dietze

Was es gibt: Handstrickgarne, Nähzubehör, Reißverschlüsse und viele weitere Produkte bis zu 70 Prozent reduziert. Neben Merino Wolle, Baumwolle und Acryl sind auch Alpaka, Seide und Kid Mohair im Angebot. Man kann hier auch Strick-Kurse belegen. Manche Produkte werden nur tütenweise verkauft. Hier ist nur Barzahlung möglich.

www.diese-wolle-werksverkauf.de

Öffnungszeiten: Fr von 12 bis 18 Uhr, Sa von 9 bis 14 Uhr und Sonderöffnungszeiten, etwa im Oktober 25 | diese-Wolle GmbH, Brockenberg 25 a, 52223 Stolberg

Schiesser Outlet Store in Hürth

Unterwäsche bei Schiesser. Copyright: picture alliance/dpa

Was es gibt: Schiesser kennt man als Unterwäschelabel. Es gibt neben Unterwäsche für Damen, Herren und Kinder aber auch Oberbekleidung, Haustextilien auf zwei Etagen. Das Sortiment ist nicht riesig, manchmal sind nur bestimmt Größen verfügbar, wie das in anderen Outlets auch passieren kann. Die Preise sind moderat.

www.schiesser.com

Öffnungszeiten: Mo – Fr von 10 bis 18 Uhr, Sa von 10 bis 16 Uhr | Schiesser Outlet, Luxemburger Straße 82 -86, 50254 Hürth, 02233 / 6868560 | Auf Google Maps anzeigen

Alle Angaben ohne Gewähr.