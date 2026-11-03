Köln isst so vielfältig wie keine andere Stadt am Rhein – von der Reibekuchenbude bis zum Zwei-Sterne-Restaurant. Anlässlich ihres neuen Buchs „111 Mal lecker essen in Köln" (Emons Verlag) sind die Autorin Julia Floß und der Autor Carsten Henn am Donnerstag, 26. November, um 18.30 Uhr zu Gast im Café Wahlen in Köln. Im Gespräch mit Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“ verraten die beiden ihre persönlichen Restauranttipps und nehmen das Publikum mit auf eine kulinarische Reise durch die Stadt – von der Südstadt über das Belgische Viertel bis nach Ehrenfeld, vom Geheimtipp bis zur Institution.

Carsten Henn zählt zu den bekanntesten Weinjournalisten Deutschlands, ist Gastrokritiker für Kölner Stadt-Anzeiger sowie Kölnische Rundschau und Bestseller-Autor ("Der Buchspazierer"). Julia Floß ist gelernte Köchin, Journalistin und Restaurant-Kritikerin für Kölner Stadt-Anzeiger und Kölnische Rundschau sowie bekannt unter anderem als „Maus-Köchin" und aus verschiedenen WDR-Sendungen.

Passend zum Thema serviert das Café Wahlen an diesem Abend eine Auswahl an weihnachtlichen Köstlichkeiten und kleinen Canapés und Fingerfood. Ebenso können Sie natürlich Wein, Bier und Softdrinks vor Ort bestellen. Tickets für 10 Euro gibt es hier oder bei Rausgegangen. Für alle Gäste gibt es zur Begrüßung ein Glas Sekt gratis.