In zwei VW-Oldtimer-Bullis und abseits der üblichen Routen: Der KStA Genuss-Club lädt am 19. August zu einer dreistündigen Tour für alle Wein-Fans. Nur 16 Plätze gibt es für das außergewöhnliche Event insgesamt. Es wartet eine Verbindung aus Stadttour und Verkostung.

Die Tour zu drei besonderen Weinorten in Köln wurde exklusiv für den KStA Genuss-Club kuratiert: Erster Stopp ist das Kölner Wein Depot, weiter geht es zur IMI Winery in Ehrenfeld, den Abschluss bildet das Restaurant Tappo in Sülz.

An jeder Station verkostet die Gruppe ausgewählten Wein und es warten besondere Momente, die es ausschließlich für die Genuss-Club-Gäste gibt. Dabei trifft Weingenuss auf Street Art und internationale Köstlichkeiten.

Im Kölner Weindepot darf die Gruppe einen Blick hinter die Kulissen von Kölns einzigem Weinberg werfen. Copyright: ad.letics GmbH

Ein erfahrener Guide, der auch für alteingesessene Kölnerinnen und Kölner Neuigkeiten über Köln und ihre Weinhistorie parat hat, ist bei der Tour in jedem Bulli dabei. Erfrischende Getränke an Bord gibt es kostenlos. Gemütlich rollen die Bullis namens Pitter und Mariele zwischen den Stopps durch die Stadt.

An drei besonderen Weinorten Kölns probiert die Gruppe edle Tropfen. Copyright: ad.letics GmbH

„Da Köln seit jeher eine Weinhandelsstadt war und schon bedeutend länger Wein in der Stadt getrunken wird als Kölsch, bieten wir diese besonderen Touren an“, sagt Kai Lucius, Geschäftsführer von „Liebe Deine Stadt Touren“.

Mit einem Ausklang im Restaurant Tappo, endet die besondere Genuss-Erfahrung. Für die Gruppe sind im Anschluss Sitzplätze reserviert. Und weil im Ticketpreis ein Verzehrgutschein über zehn Euro für Speisen und Getränke enthalten ist, lässt sich vor Ort auf den außergewöhnlichen Abend anstoßen.

Pro Bulli fahren maximal acht Gäste mit. Wer dabei sein will, sollte sich also beeilen. Die Tickets kosten 79 Euro pro Person. Tickets gibt es auf der Website von „Liebe deine Stadt Touren“.

Wine Tasting Tour des KStA-Genuss-Clubs | Mittwoch, 19. August | Start: 17.30 Uhr, KVB-Haltestelle Poststraße (Ausgang Ecke Poststraße/Alte Mauer am Bach) | Dauer: ca. 3 Stunden | 79 Euro pro Person | Die Rückfahrt Richtung Startpunkt ist über die KVB-Linie 18 (Sülzgürtel) oder die Buslinie 978 (Berrenrather Straße) möglich.

Ziel des KStA-Genuss-Clubs ist es, genussaffine Menschen aus Köln und der Region in einer Gastro-Community zusammenzubringen und gemeinsam mit Kölner Gastronomen, Produzenten und anderen Genuss-Experten besondere Erlebnisse zu schaffen. Geplant sind in Zukunft weitere Abende in Kölner Restaurants, Genusstouren oder Verkostungen.