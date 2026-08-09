Sobald die Sonne in Köln rauskommt, bilden sich vor den Eisdielen lange Schlangen. Mit Frozen Yogurt bieten diese fünf Läden eine erfrischende Alternative.
Frozen Yogurt in KölnIn diesen 5 Läden gibt es leckeren Frozen Yogurt
Von Valentina Rauch und Lilian von Storch
4 min
Wenn die Temperaturen in der Stadt in die Höhe klettern, ist Kölnerinnen und Kölnern jedes Mittel zur Abkühlung recht. Besonders beliebt sind Erfrischungen kulinarischer Art. Neben der klassischen Kugel Eis gehört dazu auch die leichtere Alternative: Frozen Yogurt.
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